В красноярском зоопарке показали игры белых медведей

Сотрудники красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" выложили фотографии с играющими белыми медведями. На снимках видно, как животные плавают в бассейне, играют с рыбой и пластиковыми ведрами и даже обнимаются.

Сейчас в зоопарке живут четверо белых медведей. В прошлом году к обитающим здесь Феликсу и Авроре поселили Урсулу, которую эвакуировали в Красноярск из заполярного Диксона, где она "гуляла" по окрестностям и кормилась на помойках.

А недавно в "Роев ручей" привезли еще одного найденыша. Маленькую белую медведицу в чрезвычайно истощенном состоянии заметили жители северного города Норильск. Ее поймали и привезли в краевой центр самолетом. Сейчас малышка на карантине, проходит курс реабилитации. Останется ли она потом в зоопарке или ей найдут другой дом, пока не известно.