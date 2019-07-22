В Приангарье беременная пассажирка "скорой" погибла в ДТП

Полиция Иркутской области начала доследственную проверку из-за аварии в Качугском районе, где в ДТП погибла беременная женщина.

Как сообщили в ГУ МВД по Иркутской области, ЧП произошло на участке автодороги Иркутск -Усть-Ордынский - Жигалово, в полутора километрах от села Харбатово.

54-летний водитель "неотложки" не справился с управлением, и машина, где, также находились фельдшер и 40-летняя местная жительница, опрокинулась.

Женщина, которую транспортировали из поселка Качуг в родильный дом поселка Усть-Ордынский, погибла от полученных травм, фельдшера пришлось госпитализировать.

Сам же виновник аварии с места ДТП сбежал. Полиция нашла его в лесу, а медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян.