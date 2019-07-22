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22.07.2019 14:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Кузбасса осудили за убийство знакомого, отказавшегося извиниться

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

На двенадцать лет отправится в колонию 38-летний житель Куйбышевского района Новокузнецка, застреливший знакомого за отказ извиниться перед ним.

Житель Забайкалья убил ребенка за отказ учиться читать

Инцидент произошел в июле 2018-го. Новокузнечанин в алкогольном опьянении вместе с подругой ночью возвращался домой. Навстречу шли двое нетрезвых знакомых. Случайно столкнувшись в темноте, мужчины повздорили. В итоге тот, что шел с девушкой, сходил домой за обрезом охотничьего ружья, направил его на оппонента и потребовал встать на колени и извиниться. Когда знакомый отказался, выстрелил в воздух. А после очередного отказа прогремел смертельный выстрел.

Злоумышленник скрылся с места преступления. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего.

- Подозреваемого задержали в течение суток, он сдал спрятанное на дачном участке оружие, которым владел незаконно, - рассказала официальный представитель СУ СК по региону Надежда Ананьева. - Соответствующие материалы были направлены в органы МВД. Со следствием фигурант не сотрудничал, но полностью признал вину в убийстве. Суд, согласно части первой статьи 105 УК РФ, приговорил его к двенадцати годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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