Названы регионы РФ с самой напряженной ситуацией на рынке труда

В России число зарегистрированных безработных снизилось на 3,9 процента. На первое июля в органах службы занятости населения зафиксировано 745,8 тысячи человек, тогда как месяц назад числилось 776,2 тысячи человек.

Тем не менее, по данным Роструда, в некоторых регионах сложилась сложная обстановка с занятостью населения. Рейтинг с высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля возглавил Северо-Кавказский федеральный округ, где это показатель составил 3,2 пункта. Для сравнения: у соседей в Южном федеральном округе данный показатель равняется 0,4.

Среди регионов также лидируют республики Северного Кавказа. Самый высокий коэффициент напряженности зарегистрирован в Ингушетии - 118,4. На 24,3 тысячи официально зарегистрированных в регионе безработных приходится лишь 206 открытых вакансий. На втором месте - Чеченская Республика с коэффициентом - 23,8. Далее идут Дагестан - 18,6; Северная Осетия - 6,1 и Республика Тыва - 5,2.

Самый низкий коэффициент напряженности на рынке труда 0,1 зафиксирован в Еврейской автономной и Амурской области.

В целом на 1 июля по сравнению с данными на 1 июня коэффициент напряженности снизился в 29 субъектах РФ, остался на прежнем уровне в 47 субъектах и увеличился в девяти субъектах страны. Численность граждан, нашедших работу, в июне составила около 375 тысяч человек, что на 96,6 процента больше, чем в мае (около 191 тысячи человек).