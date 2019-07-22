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22.07.2019 10:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы регионы РФ с самой напряженной ситуацией на рынке труда

Текст: Николай Грищенко
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В России число зарегистрированных безработных снизилось на 3,9 процента. На первое июля в органах службы занятости населения зафиксировано 745,8 тысячи человек, тогда как месяц назад числилось 776,2 тысячи человек.

Фото: iStock
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

Тем не менее, по данным Роструда, в некоторых регионах сложилась сложная обстановка с занятостью населения. Рейтинг с высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля возглавил Северо-Кавказский федеральный округ, где это показатель составил 3,2 пункта. Для сравнения: у соседей в Южном федеральном округе данный показатель равняется 0,4.

Среди регионов также лидируют республики Северного Кавказа. Самый высокий коэффициент напряженности зарегистрирован в Ингушетии - 118,4. На 24,3 тысячи официально зарегистрированных в регионе безработных приходится лишь 206 открытых вакансий. На втором месте - Чеченская Республика с коэффициентом - 23,8. Далее идут Дагестан - 18,6; Северная Осетия - 6,1 и Республика Тыва - 5,2.

Самый низкий коэффициент напряженности на рынке труда 0,1 зафиксирован в Еврейской автономной и Амурской области.

В целом на 1 июля по сравнению с данными на 1 июня коэффициент напряженности снизился в 29 субъектах РФ, остался на прежнем уровне в 47 субъектах и увеличился в девяти субъектах страны. Численность граждан, нашедших работу, в июне составила около 375 тысяч человек, что на 96,6 процента больше, чем в мае (около 191 тысячи человек).

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Восточная Сибирь СКФО Ингушетия СКФО Дагестан СКФО Чеченская Республика СКФО Северная Осетия СФО Тыва Рынок труда
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