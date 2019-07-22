В Дагестане грузовик снес мост и оставил без сообщения четыре села

В Дагестане грузовик повредил одну из опор моста, длиной 52 метра, через реку Хаштинка. В результате ДТП один из пролетов инженерного сооружения накренился, и потому проезд был закрыт.

"Без автомобильного сообщения остались села Гелиб, Кутих, Гоаб, Ритляб с населением 1196 человек, из них 288 детей. В населенных пунктах находится четыре социально-значимых объекта", - проинформировали в МЧС.

Объездной дороги в данные села нет, имеется только пешеходная переправа. По информации администрации Чародинского района, население обеспечено продовольствием в необходимом количестве. В ближайшее время планируется организовать временную переправу для автомобильного транспорта.