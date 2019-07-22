Инструктору лагеря дайверов в Заполярье предъявили обвинение

Инструктору лагеря DiverSea в Мурманской области, где пропали двое дайверов-туристов, предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом корреспонденту "РГ" сообщила старший помощник руководителя Северо-западного СУ РФ на транспорте Мария Добрынина. По ее словам, в качестве меры пресечения с инструктора взята подписка о невыезде.

- Поиски пропавших дайверов продолжаются, - отметила Мария Добрынина. - Для этого будет использоваться глубоководный аппарат "Фалькон".

Член группы дайверов Дмитрий Беленихин, который участвовал в том погружении, сообщил некоторые подробности, предшествовавшие инциденту. По его словам, был разработан план, согласно которому погружение должны были выполнить две независимые пары. Уровень сертификации и подготовки обоих пропавших дайверов позволял им выполнять самостоятельное совместное погружение на глубину до 18 метров. Гид или инструктор в этом случае не требуются.

Дмитрий Беленихин находит для себя лишь два объяснения: нападение крупного морского животного или грубое нарушение плана и правил погружений. Кстати, пока он был под водой, возле берега над водой были замечены плавники, принадлежащие крупным морским животным - предположительно, касаткам.

Двое туристов-дайверов из Петрозаводска и Санкт-Петербурга пропали 16 июля. Это случилось в районе поселка Лиинахамари у мыса Палтусово Перо на выходе из Печенгского залива.