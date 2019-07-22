Из-за парада ВМФ проезд по ЗСД в Петербурге будет бесплатным

В дни подготовки и проведения Главного военно-морского парада России в Санкт-Петербурге проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) будет бесплатным. Об этом сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Дело в том, что днем 25 и 28 июля будут одновременно разведены сразу четыре моста – Дворцовый, Литейный, Троицкий и Благовещенский. Чтобы Петербург не оказался разделен пополам, власти приняли решение сделать в это время проезд по ЗСД бесплатным.

Речь идет только о центральном участке скоростной трассы: от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта (в обе стороны). Плата не будет взиматься 25 и 28 июля с 10.00 до 13.00. Остальные маршруты по ЗСД будут оплачиваться в обычном режиме.

