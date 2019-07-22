На юге Петербурга ножом закололи женщину

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по факту убийства 40-летней женщины. Ее тело с многочисленными следами ножевых ранений было обнаружено во дворе дома по улице Пулковской.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу, к данному моменту следователи-криминалисты завершили осмотр места происшествия. Назначена судмедэкспертиза, опрашиваются соседи.

Также начаты оперативно-розыскные мероприятия. В региональном СК говорят, что ведется розыск человека, который совершил данное преступление. В то же время в ведомстве не исключают, что нападавших было несколько.