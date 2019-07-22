Названы самые трудолюбивые города России

Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург возглавили рейтинг городов России с самым трудолюбивым населением, составленный аналитиками агентства "ТурСтат".

В основу рейтинга легли результаты интернет-опроса общественного мнения, проведенного агентством.

Респондентам было задано несколько вопросов. Их задачей было ответить, где именно в России живут "самые лучшие трудяги и трудоголики".

Исследование было приурочено ко Дню трудяги, который отмечается 22 июля. По итогам опроса лучшими городами в России по трудоголикам были признаны Москва и Санкт-Петербург. Они получили 37 и 23 процента голосов соответственно.

Далее в списке самых трудолюбивых городов страны расположился Екатеринбург, за который проголосовало 14 процентов опрошенных. По восемь процентов голосов набрали Новосибирск и Нижний Новгород, поделившие четвертое и пятое места.