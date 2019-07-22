Петербуржцы собрали собакомобиль из фильма "Тупой и еще тупее"

Петербургский блогер Роман Притула вместе с друзьями превратил старый микроавтобус в собакомобиль. Петербуржец не только прокатился на пушистой машине по Невскому проспекту, но и смог поставить ее на учет.

Как сообщает сам Роман на своей странице в Instagram, на оригинальный тюнинг, его вдохновила картина "Тупой и еще тупее", где по улицам разъезжала похожая машина. Несколько часов Притула с друзьями расшивал корпус микроавтобуса искусственным мехом.

"Уши" вырезали из пенопласта, а язык сделали из покрашенной лопаты. Чтобы соответствовать имиджу своей машины, Притула с товарищем перед первой поездкой нарядились в костюмы зайцев и поехали кататься по центру Петербурга.

Горожане реагировали на машину радостно, многие фотографировали авто на перекрестках и гладили искусственную шерсть.

Во МРЭО петербуржцы ехали не в столь радостном настроении, опасались, что их оштрафуют за экзотический вид авто. Да и костюмы зайчиков в официальном учреждении смотрелись странно. Но сотрудник ГИБДД, осмотрев машину, сказал, что с двигателем и номерными знаками все в порядке, велел заменить боковые стекла и отпустил Притулу с товарищем на все четыре стороны, сказав, что ограничений по дизайну автомобилей правила дорожного движения не предусматривают. Так что теперь собакомобиль ездит по улицам Петербурга на законных основаниях.