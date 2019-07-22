Новости

РЖД ограничили продажи билетов на ряд поездов из-за ЧП в Коми 16:06
Чемезов заявил, что ОАК потребуется докапитализация в 300 млрд рублей 16:05
Десант морпехов с корабля "Александр Отраковский" попал на видео 15:58
Вышел трейлер сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен 15:57
Ростех и Минсельхоз к концу года запустят маркировку молочной продукции 15:53
Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины Луценко 15:53
ВЦИОМ выяснил, сколько жителей России умеют играть в шахматы 15:53
Пловец Олег Костин выиграл серебро чемпионата мира в Кванджу 15:49
Жителя Башкирии обвинили в убийстве многодетной матери из-за алиментов 15:47
Видео: На Камчатке медведь проломил забор и прорвался в аэропорт 15:40
Инструктору лагеря дайверов в Заполярье предъявили обвинение 15:37
В Калининграде возбудили дело против стрелка по собакам 15:36
Комитет одобрил законопроект о корректировке НДС 15:35
Депутат парламента Коми найден мертвым 15:34
"Спартак" узнал соперника по квалификации Лиги Европы 15:34
Мэр Саратова велел уволить воспитателей детсада, откуда сбежали дети 15:33
У берегов Франции нашли подлодку, затонувшую более полувека назад 15:25
Во Франции нашли затонувшую полвека назад подлодку 15:23
Петербуржцы собрали собакомобиль из фильма "Тупой и еще тупее" 15:21
СМИ: Чрезвычайное положение на Шри-Ланке продлено на месяц 15:20
В Крыму работу лагеря приостановили из-за отравления детей 15:12
В Дагестане грузовик снес мост и оставил без сообщения четыре села 15:11
Max Mara вспоминает исторические принты 15:08
Сериал про бестолковых супергероев "Роковой патруль" продлили 15:00
Ефимова с лучшим временем вышла в финал ЧМ на 100 м брассом 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россияне смогут подавать коллективные иски
Россияне смогут подавать коллективные иски
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Инвалидам будет проще оформить льготы
Инвалидам будет проще оформить льготы
22.07.2019 15:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербуржцы собрали собакомобиль из фильма "Тупой и еще тупее"

Текст: Вера Черенева

Петербургский блогер Роман Притула вместе с друзьями превратил старый микроавтобус в собакомобиль. Петербуржец не только прокатился на пушистой машине по Невскому проспекту, но и смог поставить ее на учет.

Как сообщает сам Роман на своей странице в Instagram, на оригинальный тюнинг, его вдохновила картина "Тупой и еще тупее", где по улицам разъезжала похожая машина. Несколько часов Притула с друзьями расшивал корпус микроавтобуса искусственным мехом.

Фото: Евгения Цинклер/РГ
В Петербурге в фестивале сапсерфинга приняли участие журналистки "РГ"

"Уши" вырезали из пенопласта, а язык сделали из покрашенной лопаты. Чтобы соответствовать имиджу своей машины, Притула с товарищем перед первой поездкой нарядились в костюмы зайцев и поехали кататься по центру Петербурга.

Горожане реагировали на машину радостно, многие фотографировали авто на перекрестках и гладили искусственную шерсть.

Во МРЭО петербуржцы ехали не в столь радостном настроении, опасались, что их оштрафуют за экзотический вид авто. Да и костюмы зайчиков в официальном учреждении смотрелись странно. Но сотрудник ГИБДД, осмотрев машину, сказал, что с двигателем и номерными знаками все в порядке, велел заменить боковые стекла и отпустил Притулу с товарищем на все четыре стороны, сказав, что ограничений по дизайну автомобилей правила дорожного движения не предусматривают. Так что теперь собакомобиль ездит по улицам Петербурга на законных основаниях.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Названы самые трудолюбивые города России
Western Union ограничила сумму заграничных переводов
Задержанного в мэрии Читы сотрудника МЧС обвинили в краже 1,5 млн рублей
Орешкин считает неизбежным взрыв на рынке потребкредитов в 2021 году