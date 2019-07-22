В горах КБР обнаружили тела двух альпинистов из Петербурга

В Кабардино-Балкарии в ущелье Укю спасатели обнаружили тела двух альпинистов из Петербурга. Накануне спортсмены сорвались при восхождении на гору Урал с высоты 4300 метров над уровнем моря.

Как сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, тела альпинистов были найдены на склоне горы Урал.

Сейчас останки спортсменов смущены на высоту 3,8 тысячи метров в базовый лагерь. В спасательном ведомстве отмечают, что тела погибших в ближайший населенный пункт могут быть доставлены авиацией.

Известно, что спортсмены были зарегистрированы в базовом альпинистском лагере "Безенги".