В Калининграде возбудили дело против стрелка по собакам

Полицейские Калининграда возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными" в отношении жителя поселка имени Александра Космодемьянского. Об этом сообщили на официальном сайте управления МВД по Калининградской области.

По версии дознавателей, 41-летний житель этого поселка, расположенного на окраине города, причину своего поведения объяснил тем, что якобы эти собаки погрызли у него 18 кур.

Как выяснили правоохранители, стрелок уговорил владельца собак привязать их, после чего открыл по животным огонь. В результате одной из дворняг выстрелом оторвало ухо, у другой была поранена нога.

Согласно релизу ведомства, раненые собаки сейчас помещены в приют. Проверка происшедшего продолжается. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит срок лишения свободы до трех лет.