В Коми сошли с рельсов 23 вагона с углем

В Республике Коми на станции "Керки" на участке Кожва - Сосногорск сошли с рельсов 23 вагона с углем.

По данным МЧС по региону, в результате происшествия никто не пострадал.

Движение на станции приостановлено, сообщает пресс-служба Северной железной дороги. В "СЖД" отмечают, что при сходе вагонов с рельсов произошло повреждение пути. На данный момент на один час задерживается пассажирский поезд, следующий из Москвы в Воркуту.

Для ликвидации последствий ЧП из Сосногорска и Печоры к станции "Керки" направлены восстановительные поезда.