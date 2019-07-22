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22.07.2019 09:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми сошли с рельсов 23 вагона с углем

Текст: Вера Черенева

В Республике Коми на станции "Керки" на участке Кожва - Сосногорск сошли с рельсов 23 вагона с углем.

В Петербурге из-за неисправности произошла задержка "Сапсанов"

По данным МЧС по региону, в результате происшествия никто не пострадал.

Движение на станции приостановлено, сообщает пресс-служба Северной железной дороги. В "СЖД" отмечают, что при сходе вагонов с рельсов произошло повреждение пути. На данный момент на один час задерживается пассажирский поезд, следующий из Москвы в Воркуту.

Для ликвидации последствий ЧП из Сосногорска и Печоры к станции "Керки" направлены восстановительные поезда.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
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