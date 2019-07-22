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22.07.2019 13:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти 7-летний мальчик попал в аварию на гидроцикле

Текст: Ольга Штраус

В детскую больницу Санкт-Петербурга скорая помощь доставила ребенка, который получил серьезные травмы на берегу озера Фигурное во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили на официальном сайте следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

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Травму головы получил семилетний мальчик, который один, без взрослых, сел за управление гидроциклом. ЧП произошло в момент, когда компания взрослых отдыхала на берегу озера Фигурное неподалеку от поселка Орехово. Семилетний мальчик подобрался к гидроциклу, оставленному у причала, завел его и на большой скорости выехал на противоположный берег, где врезался в дерево.

Результатом стала серьезная травма головы. В настоящее время состояние ребенка медики оценивают как тяжелое.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Правоохранители установили, что пострадавший ребенок вместе со своей матерью и сестрой гостил у дедушки во Всеволожском районе. Следователи выясняют все обстоятельство случившегося ЧП, устанавливают собственника гидроцикла. Процессуальное решение будет принято по окончании проверки.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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