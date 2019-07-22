В Петербурге бизнесменов с долгами по аренде не выпустят за рубеж

Комитет имущественных отношений (КИО) Смольного обратился в региональное управление службы судебных приставов с просьбой ограничить выезд на рубеж 27 предпринимателям, которые задолжали по арендной плате 32 миллиона рублей. 28 должников уже столкнулись с запретом выезда на зарубежные курорты, сообщает пресс-служба КИО.

В комитете говорят, что будут принимать к злостным должникам и другие меры воздействия. В частности, КИО обратился в налоговую инспекцию с просьбой признать банкротами двух предпринимателей, которые задолжали городу 13 миллионов рублей.

Кроме того, сейчас в Реестр требований кредиторов по инициативе КИО включены данные о 59 должниках, они не выплатили за аренду городских помещений порядка 618,4 миллиона рублей.

Проблема должников для города довольно актуальна. В собственности Петербурга находится огромное количество зданий и сооружений, свое имущество город сдает в аренду, и это один из серьезных источников пополнения городской казны.

Но, например, 445 крупных предпринимателей задолжали за аренду 5,6 миллиарда рублей, что сопоставимо с годовыми доходами от аренды всех городских помещений. Всего же долги перед городом имеют более трех тысяч организаций.

Некоторое время назад КИО пошел на беспрецедентные меры по снижению давления на арендаторов, в частности, были вдвое уменьшены пени за невыплату вовремя арендной платы. Параллельно комитет Смольного ужесточил требования по взысканию задолженности.