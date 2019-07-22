В Республике Коми сошли с путей 23 вагона грузового состава

Новости

Трамп: Я мог бы выиграть войну в Афганистане за неделю 23:24
Эксперт рассказал, насколько реже стали задерживать вылеты 22:32
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов 22:28
Рапиристки принесли России второе золото чемпионата мира 22:13
Александр Вучич: Сербия гордится близостью отношений с Россией 21:56
Политолог объяснил слова Турчинова об "уютном рабстве" 21:33
Путин поручил ввести мораторий на новые меры господдержки для нефтяников 21:33
Ozon отчитался перед Роскомнадзором об утечке данных 21:24
Проханов показал в Госдуме свой фильм 21:22
СМИ: Администрация Зеленского решила провести досрочные местные выборы 21:15
Вице-премьер Борисов провел встречу с главой МИД Индии Джайшанкаром 21:15
В столице Ингушетии выпустили кодекс этики молодежи 20:23
В Коми возбудили дело после схода с рельсов 23 вагонов с углем 19:57
На юге Петербурга ножом закололи женщину 19:12
В Сочи проверят видео, на котором женщина поит пивом ребенка 18:56
УАЗ опроверг информацию о переносе производства из Ульяновска 18:50
Загадочные фигуры пропавшей цивилизации признали подлинными 18:48
Более пятисот туристов не могут вылететь в Турцию из Шереметьево 18:46
Житель Кубани посадил на цепь своего маленького сына 18:45
Пять человек пострадали в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана 18:40
Найден дом апостола Петра 18:38
На дне Балтики найден мир, погибший 10 тысяч лет назад 18:36
Медведчук объяснил, что говорит на русском в знак протеста 18:22
Гитарист "Кино" прокомментировал исполнение "Группы крови" Metallica 18:15
В Ленобласти обнаружили захоронение 69 бойцов советско-финской войны 17:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Налоговый вычет теперь можно получить на любые лекарства
Налоговый вычет теперь можно получить на любые лекарства
22.07.2019 22:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ливни размыли пути

В Республике Коми сошли с путей 23 вагона грузового состава
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Сыктывкар)
Российская газета - Столичный выпуск № 159(7917)
На железнодорожной станции Керки с полотна сошли 23 вагона (из 54) грузового состава Воркута - Череповец. ЧП парализовало движение поездов на этом участке на двое суток. Основная версия аварии - проливные дожди, которые размыли пути.
На месте чрезвычайного происшествия полным ходом идут восстановительные работы. Работает техника, расчищается железнодорожное полотно. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Коми / ТАСС На месте чрезвычайного происшествия полным ходом идут восстановительные работы. Работает техника, расчищается железнодорожное полотно. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Коми / ТАСС
На месте чрезвычайного происшествия полным ходом идут восстановительные работы. Работает техника, расчищается железнодорожное полотно. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Коми / ТАСС

Конец предыдущей недели действительно выдался для Коми тревожным. В нескольких муниципальных районах за сутки выпала месячная норма осадков. В Усть-Куломском районе девять населенных пунктов остались отрезанными от Большой земли, а в Корткеросском районе пострадал единственный наплавной мост. Жители опасались, что ливни его унесут. Применили проверенный метод: на путепровод поставили лесозаготовительную технику, чтобы сделать его более тяжелым. Методика не сработала: часть моста унесло, остальная часть ушла под воду вместе с техникой.

РЖД ограничили продажи билетов на ряд поездов из-за ЧП в Коми

В итоге аварии грузового состава были задержаны многие пассажирские поезда, в том числе в Москву, Белгород, из Новороссийска, Адлера.

- Всех пассажиров, которые следовали с севера в сторону юга автобусом отправили с других станций. Более 400 человек отвезли на вокзал станции Сосногорск. Тех, кто следует с юга на север, доставили поездом в сторону Воркуты. Нуждающимся и маломобильным пассажирам оказали необходимую медицинскую помощь, - сообщил заместитель председателя правительства Республики Коми Константин Лазарев.

Организовали автобусное сообщение и на участке Сосногорск - Ираель Северной железной дороги для пассажиров задержанных поездов, следующих из Сыктывкара в Усинск и обратно. Багаж отправляли грузовым автомобильным транспортом. И, кстати, автобусами воспользовалось более тысячи пассажиров. А возврат и переоформление билетов при отказе от поездки железная дорога производит без удержания дополнительных платежей и сборов.

Основная версия аварии - проливные дожди

Сыктывкарский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления начал проверку. Как сообщает ведомство, пострадавших нет, но в действиях неустановленных пока лиц усматриваются признаки состава преступления статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На месте ЧП работает следственная бригада.

В правительстве Республики Коми сообщили, что в связи с аварией в Сосногорском районе организованы дополнительные авиарейсы. Их назначили на вторник, 23 июля. Самолеты полетят из Сыктывкара в Воркуту и Усинск и обратно в тот же день.

Статистика крушений этого лета

Обошлось без жертв

В Коми возбудили дело после схода с рельсов 23 вагонов с углем

Двумя днями ранее, 20 июля, грузовой поезд сошел с рельсов на железной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе. На железнодорожном перегоне Собь - Харп (Приуральский район) произошел сход вагонов грузового поезда с рельсов. Всего в составе находилось 47 вагонов, из них 13 вагонов с углем. Обошлось без пострадавших. Были задержаны пассажирские поезда Лабытнанги - Москва и Москва - Лабытнанги, а поезд Воркута - Лабытнанги и вовсе отменен. 12 июля возбудили уголовное дело. Под Нижним Тагилом сошли с рельсов 16 вагонов грузового поезда (из 47), перевозящего окатыши - продукт обогащения железосодержащих руд. Пострадавших тоже не было, как и изменений в расписании. 9 июля девять вагонов с углем сошли с рельсов в Хакасии - на перегоне Аскиз - Казановская Абаканского региона. И здесь не было пострадавших, на движение пассажирских поездов ситуация не повлияла. 20 июня произошел сход вагонов с углем в Нижегородской области. Из-за ЧП был задержан поезд Казань - Санкт-Петербург. 14 июня в Свердловской области девять вагонов грузового поезда с медно-цинковой рудой сошли с рельсов. Из-за схода было повреждено более 100 метров железнодорожного полотна. И это только сходы с рельсов с начала лета. К счастью, немногие катастрофы грузовых составов заканчиваются трагически. Самая страшная авария произошла 6 июля 2013 года в канадском Квебеке. Тогда поезд, перевозивший 70 цистерн с нефтью, сошел с рельсов, и цистерны взорвались. Погибли около полусотни человек, часть зданий в центре города была уничтожена.

Подготовила Елена Березина

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил ввести мораторий на новые меры господдержки для нефтяников
Кальян и электронные сигареты могут попасть под запрет
Чемезов: Более четверти продаваемой в России питьевой воды - подделка
В Коми возбудили дело после схода с рельсов 23 вагонов с углем
Названы самые трудолюбивые города России