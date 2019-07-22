В Республике Коми сошли с путей 23 вагона грузового состава

На железнодорожной станции Керки с полотна сошли 23 вагона (из 54) грузового состава Воркута - Череповец. ЧП парализовало движение поездов на этом участке на двое суток. Основная версия аварии - проливные дожди, которые размыли пути.

Конец предыдущей недели действительно выдался для Коми тревожным. В нескольких муниципальных районах за сутки выпала месячная норма осадков. В Усть-Куломском районе девять населенных пунктов остались отрезанными от Большой земли, а в Корткеросском районе пострадал единственный наплавной мост. Жители опасались, что ливни его унесут. Применили проверенный метод: на путепровод поставили лесозаготовительную технику, чтобы сделать его более тяжелым. Методика не сработала: часть моста унесло, остальная часть ушла под воду вместе с техникой.

В итоге аварии грузового состава были задержаны многие пассажирские поезда, в том числе в Москву, Белгород, из Новороссийска, Адлера.

- Всех пассажиров, которые следовали с севера в сторону юга автобусом отправили с других станций. Более 400 человек отвезли на вокзал станции Сосногорск. Тех, кто следует с юга на север, доставили поездом в сторону Воркуты. Нуждающимся и маломобильным пассажирам оказали необходимую медицинскую помощь, - сообщил заместитель председателя правительства Республики Коми Константин Лазарев.

Организовали автобусное сообщение и на участке Сосногорск - Ираель Северной железной дороги для пассажиров задержанных поездов, следующих из Сыктывкара в Усинск и обратно. Багаж отправляли грузовым автомобильным транспортом. И, кстати, автобусами воспользовалось более тысячи пассажиров. А возврат и переоформление билетов при отказе от поездки железная дорога производит без удержания дополнительных платежей и сборов.

Основная версия аварии - проливные дожди

Сыктывкарский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления начал проверку. Как сообщает ведомство, пострадавших нет, но в действиях неустановленных пока лиц усматриваются признаки состава преступления статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На месте ЧП работает следственная бригада.

В правительстве Республики Коми сообщили, что в связи с аварией в Сосногорском районе организованы дополнительные авиарейсы. Их назначили на вторник, 23 июля. Самолеты полетят из Сыктывкара в Воркуту и Усинск и обратно в тот же день.

Статистика крушений этого лета

Обошлось без жертв

Двумя днями ранее, 20 июля, грузовой поезд сошел с рельсов на железной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе. На железнодорожном перегоне Собь - Харп (Приуральский район) произошел сход вагонов грузового поезда с рельсов. Всего в составе находилось 47 вагонов, из них 13 вагонов с углем. Обошлось без пострадавших. Были задержаны пассажирские поезда Лабытнанги - Москва и Москва - Лабытнанги, а поезд Воркута - Лабытнанги и вовсе отменен. 12 июля возбудили уголовное дело. Под Нижним Тагилом сошли с рельсов 16 вагонов грузового поезда (из 47), перевозящего окатыши - продукт обогащения железосодержащих руд. Пострадавших тоже не было, как и изменений в расписании. 9 июля девять вагонов с углем сошли с рельсов в Хакасии - на перегоне Аскиз - Казановская Абаканского региона. И здесь не было пострадавших, на движение пассажирских поездов ситуация не повлияла. 20 июня произошел сход вагонов с углем в Нижегородской области. Из-за ЧП был задержан поезд Казань - Санкт-Петербург. 14 июня в Свердловской области девять вагонов грузового поезда с медно-цинковой рудой сошли с рельсов. Из-за схода было повреждено более 100 метров железнодорожного полотна. И это только сходы с рельсов с начала лета. К счастью, немногие катастрофы грузовых составов заканчиваются трагически. Самая страшная авария произошла 6 июля 2013 года в канадском Квебеке. Тогда поезд, перевозивший 70 цистерн с нефтью, сошел с рельсов, и цистерны взорвались. Погибли около полусотни человек, часть зданий в центре города была уничтожена.

Подготовила Елена Березина