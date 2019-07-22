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22.07.2019 12:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Старой Руссе нашли 51-ю берестяную грамоту

Текст: Евгения Цинклер

В ходе археологических раскопок в Старой Руссе нашли еще одну берестяную грамоту - 51-ю для этого города. Об этом сообщила в соцсетях руководитель археологической экспедиции НовГУ Елена Торопова.

Фото: iStock
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Археолог Павел Колосницын уточнил, что грамоту обнаружил участник экспедиции Алексей Баринов. Она довольно хорошо сохранилась, почти целая, содержит надпись из нескольких строк, которые еще предстоит прочесть. Скорее всего, грамота относится к XIII веку.

По словам Павла Колосницына, поиск грамот - сложная и кропотливая работа. Дело в том, что бересты в раскопах всегда очень много. Это части домашней утвари, обломки поплавков, остатки растопки и так далее. Но среди многих тысяч таких не имеющих ценности кусочков может оказаться берестяная грамота, поэтому археологам, работающим "на помывке", нужно быть предельно внимательными.

Кстати

Иногда в ходе раскопок попадаются предметы, которые сложно идентифицировать. Так, Павел Колосницын рассказал о находке, сделанной на Пятницком раскопе в Старой Руссе. Это тщательно изготовленная деревянная деталь тринадцатого века, довольно сложная, с несколькими отверстиями, длиной восемь и толщиной два сантиметра. "Это явно часть чего-то более сложного, но назначение непонятно", - отметил археолог.

Общество История Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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