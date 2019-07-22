В Старой Руссе нашли 51-ю берестяную грамоту

В ходе археологических раскопок в Старой Руссе нашли еще одну берестяную грамоту - 51-ю для этого города. Об этом сообщила в соцсетях руководитель археологической экспедиции НовГУ Елена Торопова.

Археолог Павел Колосницын уточнил, что грамоту обнаружил участник экспедиции Алексей Баринов. Она довольно хорошо сохранилась, почти целая, содержит надпись из нескольких строк, которые еще предстоит прочесть. Скорее всего, грамота относится к XIII веку.

По словам Павла Колосницына, поиск грамот - сложная и кропотливая работа. Дело в том, что бересты в раскопах всегда очень много. Это части домашней утвари, обломки поплавков, остатки растопки и так далее. Но среди многих тысяч таких не имеющих ценности кусочков может оказаться берестяная грамота, поэтому археологам, работающим "на помывке", нужно быть предельно внимательными.

Кстати

Иногда в ходе раскопок попадаются предметы, которые сложно идентифицировать. Так, Павел Колосницын рассказал о находке, сделанной на Пятницком раскопе в Старой Руссе. Это тщательно изготовленная деревянная деталь тринадцатого века, довольно сложная, с несколькими отверстиями, длиной восемь и толщиной два сантиметра. "Это явно часть чего-то более сложного, но назначение непонятно", - отметил археолог.