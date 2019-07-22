Космонавты провели урок для российских школьников

Можно ли запускать микроспутники с МКС, не выходя при этом в открытый космос? Как повысить КПД турбины ракетного двигателя? Есть ли у космонавтов любимые научные эксперименты? Школьники-участники двенадцатого космического урока в образовательном центре "Сириус" смогли задать вопросы ведущим инженерам, экспертам ракетно-космической отрасли и даже выйти на прямую связь с МКС.

Урок прошел уже в 12 раз. Тема - космические эксперименты и их наземное обеспечение. На вопросы ребят ответили с борта МКС отвечали космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов.

Они, к примеру, рассказали, зачем нужен эксперимент "Плазменный кристалл". И какие функции будут у нового лабораторного модуля, который готовится к запуску на космическую станцию. Самое интересное в том, что экипаж сможет запускать микроспутники через специальную камеру, встроенную в корпус модуля. Выходить в открытый космос, как это происходит сейчас, больше не потребуется.

Что особенно важно - школьники могли не только пообщаться с экспертами и космонавтами, но и представить на оценку высокого жюри свои "космические" проекты, над которыми работали весь месяц по заказу ведущих предприятий отрасли.

К примеру, по заданию НПО "Энергомаш" ребята подготовили проект "Оптимизация рабочего колеса турбины ракетного двигателя". А для РКК "Энергия" им. С.П. Королева разрабатывали аппаратно-программный комплекс для экспериментов на борту МКС. А еще в фокусе - микроспутники, которые работают в связке, прямо как рой пчел, системы дистанционного зондирования земли, космическая 3D-печать и многое другое.

Прямая речь

Генеральный директор АО "НПО Энергомаш" Игорь Арбузов:

- Программа "Большие вызовы" уже превратилась во всероссийское научно-технологическое движение. В этом году НПО "Энергомаш" участвует в программе не только в качестве экспертов, но и представило собственный проект, в котором школьники прошли все этапы подготовки и производства одной из важных частей ракетного двигателя - рабочего колеса турбины.

Наша цель очень простая - найти будущего В.П. Глушко (советский инженер и ученый в области ракетно-космической техники - прим. "РГ"). Все отрасли техники сегодня нуждаются в инициативной молодежи. Нужны ребята, у которых горят глаза, которые хотят что-то создать для полетов в космос, для будущего. И "Сириус" является прекрасной площадкой для поиска и привлечения такой молодежи.

Советник генерального директора РКК Энергия Александр Чернявский:

- Мы всегда даем домашнее задание: подготовить к следующему уроку предложения по космическим экспериментам. Сегодня мне рассказали о многих идеях. Могу сказать, что они могли бы стать частью долгосрочной программы МКС. То есть, те устройства, которые нам сегодня представили, должны участвовать в экспериментах, каждый из проектов этого достоин.

Подробнее о самых интересных проектах школьников читайте в одном из следующих номеров "Российской газеты".

Справка "РГ"

Организаторами космического урока выступили ГК "Роскосмос", РКК "Энергия", Томский государственный педагогический университет и Образовательный центр "Сириус".