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22.07.2019 10:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в ДТП с иномаркой погибли два человека

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Кубани Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Кубани
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Кубани

В Гулькевичском районе Кубани на 102-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в аварии с участием двух автомобилей погибли два пассажира.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Кубани
На Кубани пять человек погибли в ДТП

По предварительным данным, водитель Volkswagen Passat не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося в попутном направлении грузовой "Газелью" и допустил с ним столкновение. После чего фургон опрокинулся набок, а легковой автомобиль съехал в кювет.

В результате ДТП погибли два пассажира иномарки - девушка 1994 года рождения и мужчина 1961 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

С места аварии в лечебное учреждение доставили водителя и двух пассажиров Volkswagen, среди которых малолетний ребенок.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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