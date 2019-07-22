На Кубани в ДТП с иномаркой погибли два человека

В Гулькевичском районе Кубани на 102-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в аварии с участием двух автомобилей погибли два пассажира.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Passat не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося в попутном направлении грузовой "Газелью" и допустил с ним столкновение. После чего фургон опрокинулся набок, а легковой автомобиль съехал в кювет.

В результате ДТП погибли два пассажира иномарки - девушка 1994 года рождения и мужчина 1961 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

С места аварии в лечебное учреждение доставили водителя и двух пассажиров Volkswagen, среди которых малолетний ребенок.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.