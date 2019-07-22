На Кубани пять человек погибли в ДТП

В Туапсинском районе Краснодарского края, на 1433-м километре федеральной автодороги М-4 "Дон", в аварии с участием двух автомобилей погибли пять человек, в том числе ребенок.

По предварительным данным, в понедельник утром водитель ВАЗ-2114, двигаясь в сторону Краснодара, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia. В результате ЧП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также водитель и пассажир иномарки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кубани.

С места происшествия в лечебное учреждение доставлены четыре пассажира Daewoo Nexia, среди них - 10-летняя девочка и семилетний мальчик, который от полученных травм скончался в больнице.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.