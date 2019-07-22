На трассе "Дон" погиб начальник райотдела МВД в Чечне

В Ростовской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб начальник отдела МВД России по Шалинскому району Чеченской Республики.

Как сообщают РИА Новости, смертельная авария произошла в полночь 21 июля на 893-м километре трассы М-4 "Дон". По предварительным данным, 37-летний водитель, управлявший автомобилем Mercedes, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком КамАЗ.

От полученных ранений мужчина скончался на трассе. По факту смертельного ДТП проводится доследственная проверка.