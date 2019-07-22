В Адыгее обсудили перспективы развития туристической отрасли

Актуальные вопросы и перспективы развития туристической отрасли республики обсудили участники заседания Координационного совета при главе РА по развитию туризма и курортов. Его провел глава республики Мурат Кумпилов.

Участие в заседании приняли премьер-министр Александр Наролин, заместитель премьер-министра Вячеслав Сапиев, руководитель администрации главы и Кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, председатель Верховного суда РА Байзет Шумен, прокурор республики Игорь Шевченко, врио министра внутренних дел по региону Мурадин Брантов, председатель республиканского комитета по труизму и курортам Инвер Калашаов, члены Кабинета министров, депутаты Госсовета-Хасэ РА, главы муниципальных образований и представители бизнес-сообщества.

Открывая заседание, глава Адыгеи подчеркнул значимую роль туризма в экономике региона и отметил один из результатов работы в этом направлении - это то, что республика становится все более популярным местом отдыха на юге России.

По информации Комитета РА по туризму и курортам, в 2018 году регион посетили 453,6 тысячи отдыхающих (в 2017 году - 432 тысячи человек.). В сфере оказания туристических услуг работают 245 организаций, число койко-мест в средствах размещения увеличилось до 6500.

Говоря о перспективах развития отрасли, руководитель Адыгеи указал на одно из направлений приоритетных государственных задач - увеличение экспорта услуг, среди которых особое место занимают туристические услуги. На продвижение турпродукта влияют и событийные мероприятия.

"Нужно создавать конкурентную среду и бороться за каждого туриста, предлагая уникальные продукты. С учетом богатой истории, культуры, традиций новые событийные мероприятия помогут создать синергию в отрасли и привлечь больше туристов, в том числе и иностранных. Такой эффект основан на комплексе мероприятий, согласованности действий различных структур", - отметил Мурат Кумпилов.

Он подчеркнул, что республика обладает достаточным потенциалом, чтобы стать еще одной привлекательной туристической территорией в стране. Для этого нужно усилить взаимодействие органов власти регионального и муниципального уровня, а также бизнеса. Также Мурат Кумпилов потребовал конкретных результатов от участия турпредприятий в международных и всероссийских туристических выставках за счет средств бюджета региона.

Глава Адыгеи указал на важность развития всех направлений туристической деятельности. Поэтому параллельно с имиджевыми и рекламными мероприятиями рекомендовано развивать такие направления, как оздоровительный отдых, семейный и детский туризм.

С докладами о текущем состоянии туристической отрасли, проблемах и планах развития выступили Инвер Калашаов, председатель Комитета по туризму, экологии и природопользованию Госсовета - Хасэ РА Игорь Ческидов и глава МО "Майкопский район" Олег Топоров. Кроме того, на совещании прозвучали предложения представителей турпредприятий.