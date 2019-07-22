В Сочи по трассе "Формулы-1" можно погонять на своем автомобиле

С 1 августа "Сочи Автодром" уже пятый год запускает трек-дни: трасса, принимающая российский этап "Формулы-1", снова станет доступна для каждого автомобилиста. Любой желающий старше 18 лет с паспортом и водительским удостоверением категории "В" может почувствовать себя пилотом "королевских гонок", например, Льюисом Хэмилтоном или Даниилом Квятом, и погонять с ветерком по треку со скоростью более 200 километров в час.

- Я частый и давний участник трек-дней, - рассказывает автоинструктор из Санкт-Петербурга Денис Малеваный. - С самого начала их проведения я еще и тренирую участников, помогая им освоить искусство спортивного пилотирования, начиная с самых азов. Здесь все круто устроено с точки зрения как безопасности, так и организации. Очень удобно, что трек работает круглый год - приезжай хоть летом, хоть зимой. Плюс для любого водителя это просто мечта - погонять на трассе "Формулы-1". У нас уже сложилась целая компания.

По словам организаторов, на трек с водителем допускаются до трех сопровождающих и, конечно, технически исправные автомобили, оборудованные ремнями безопасности, чистые, на летних дорожных шинах, а гоночная техника - обязательно со спортивным паспортом.

Как рассказал москвич Владимир Скворцов, второй сезон участвующий в трек-днях, автомобиль помогают настроить механики.

- Здесь не за что переживать. А самое главное, катаясь по этой трассе, ощущаешь свою причастность к миру "Формулы-1", я даже теперь по-другому смотрю на гоночные соревнования, - добавил он.

На трассе есть два варианта заездов. Первый - категория "туризм" - для новичков. Вы приезжаете на трассу, стартуете с пит-лейна, делаете круг и возвращаетесь обратно. Такая услуга стоит тысячу рублей, и она идеально подходит тем, кто еще никогда не участвовал в трек-днях.

Второй вариант - категория "спорт" - для людей со специально подготовленными автомобилями, у которых уже есть опыт езды на "Сочи Автодроме". Такая сессия обойдется в четыре тысячи рублей за двадцать минут езды.

- Обязательно удобная одежда с длинным рукавом, спортивная обувь и шлем, всю экипировку, в том числе гоночную обувь и комбинезон, можно взять в аренду на автодроме, - объясняют организаторы. - Перед любым заездом вы пройдете обязательный медицинский осмотр, который включает в себя тест на алкоголь, проверку артериального давления и оценку общего состояния здоровья участника. Страховой медицинский полис от несчастного случая со страховой суммой не менее 50 тысяч рублей, включающий риски по категории "Автоспорт", можно оформить на месте.

Трек-дни будут проходить каждый четверг с 11.00 до 17.50. Сейчас здесь полным ходом идет подготовка к российскому этапу чемпионата мира "Формулы-1", который состоится на сочинском автодроме с 26 по 29 сентября.

Главный заезд, в котором определится победитель Гран-при России, стартует в завершающий день "королевских гонок"-2019.