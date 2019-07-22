Волгоградская металлургия увеличила выпуск продукции на 20 процентов

Объем продукции предприятий металлургического комплекса Волгоградской области по итогам пяти месяцев 2019 года составил 56,7 миллиарда рублей и превысил показатель аналогичного периода прошлого года на почти 21 процент.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, индекс промышленного производства в отрасли за тот же срок составил 107 процентов. Металлурги уплатили налоги на сумму свыше миллиарда рублей, которая пополнила областной бюджет. Средняя заработная плата в нынешнем году выросла на шесть процентов.

Работа металлургического комплекса способствует развитию области в целом. На праздничном мероприятии в честь Дня металлурга губернатор региона Андрей Бочаров поблагодарил руководителей и коллективы предприятий. 30 лучших работников получили награды из рук главы области.

Лидеры отрасли активно участвуют в инфраструктурных проектах на территории региона. В частности, в ближайшее время при поддержке руководства алюминиевого завода будет отремонтирован ДК в Тракторозаводском районе Волгограда. Также в планах - реконструкция стадиона "Трактор" и создание на этом месте спортивно-развлекательного кластера.

Волжские трубники реализуют новый инвестпроект по комплексной модернизации производства, рассчитанный до 2020 года. Предприятие достигло рекордных показателей по выплавке стали, по объему проката, сдачи и отгрузки бесшовных труб.

С участием металлургического комбината "Красный Октябрь” идет благоустройство прилегающего к заводу сквера Металлургов. Зеленая зона площадью около трех гектаров будет полностью приведена в порядок к 1 мая 2020 года. Однако основной объем работ завершат уже к началу этой осени.

- Я часто слышу от людей вопрос: "Что там делается на "Красном Октябре"?” Мы заново отстраиваем территорию, создаем для людей достойные условия. Это не только благоустройство, но и большая работа непосредственно на самом комбинате, которую необходимо провести, чтобы поддерживать предприятие в хорошем работоспособном состоянии, - прокомментировал губернатор Андрей Бочаров. - Завод постепенно начинает возвращать свою мощь, репутацию, рынок сбыта, уверенность в завтрашнем дне.

В производственных помещениях и административно-бытовых корпусах сразу нескольких цехов ведется замена изношенной кровли. Продолжается ремонт бытовых помещений для сотрудников и здравпункта. Параллельно с этим при участии исполнительной власти региона ведутся переговоры с потенциальными партнерами и инвесторами.

В металлургическом комплексе Волгоградской области заняты 27,3 тысячи человек - они работают на 400 крупных, средних, малых и микропредприятиях. На этот сектор экономики в прошлом году пришлось около 16 процентов продукции региона - в денежном выражении 138 миллиардов рублей. За последние пять лет в развитие и модернизацию металлургических производств ведущими предприятиями направлено 25,8 миллиарда рублей. В отрасли реализуется семь инвестпроектов на общую сумму более восьми миллиардов рублей.