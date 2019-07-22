Программа второго тура Премьер-лиги завершилась встречей в Сочи, где дебютант элитного дивизиона принимал чемпиона страны "Зенит". Несмотря на ожесточенное сопротивление, южане не совладали с питерцами - 0:2.

В последний раз Сочи принимал матч элиты с участием местной команды аж в 1999 году. Тогда крупнейший курортный город нашей страны был представлен в чемпионате "Жемчужиной". Клуб играл на 10-тысячном стадионе и не претендовал на попадание в еврокубки и вел борьбу за выживание.

Совсем другие амбиции у нынешнего "Сочи". Команда выступает на красавце-стадионе "Фишт", в межсезонье усилилась качественными исполнителями, да и тренер у нее хоть и молодой, но уже проявивший себя. В прошлом сезоне при Александре Точилине южане стали вторыми в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и, тем самым, заработали путевку в Премьер-лигу.

Даже несмотря на два поражения на старте сезона, "Сочи" произвел очень хорошее впечатление. Если бы не судейская ошибка в первой встрече со "Спартаком", когда арбитр Владимир Москалев засчитал гол москвичей после явного нарушения правил, дебютант элиты набрал бы одно очко.

Ну а в матче с "Зенитом" сочинцам в каких-то моментах не повезло. Взять хотя бы первый гол, когда защитник хозяев Иван Миладинович не заметил, как Сердар Азмун вернулся на поле после оказания медицинской помощи и подарил иранцу мяч. Форвард вышел один на один с Николаем Заболотным, но был не по правилам остановлен Миладиновичем. Как итог - пенальти и 1:0 в пользу гостей.

Во второй половине "Сочи" создал несколько моментов у ворот Андрея Лунева. И будь команда Точилина чуть удачливее, она могла побороться за очки. Но все закончилось голом Магомеда Оздоева и победой более именитого соперника.

- В первую очередь с нашей стороны было много детских ошибок, - посетовал Точилин. - С таким соперником ни в коем случае нельзя пропускать первыми. Второе: те немногочисленные моменты, которые мы создали, реализованы не были. "Зенит" - умелая команда. В общем, нам еще есть в чем прибавлять.

Ну а "Зенит", показав не самую яркую игру, как и в матче с "Тамбовом", набрал три очка. В игре с командой, которая летом усилилась сразу четырьмя бывшими футболистами питерского клуба - Иваном Новосельцевым, Ибрагимом Цаллаговым, Эльмиром Набиуллиным и Дмитрием Полозом.

- Сложный получился матч. Мы прекрасно понимали, с каким настроением будет играть "Сочи". Многие из ребят в этой команде выступали раньше за нас. Естественно, хочется доказать. Что касается матча, то первый тайм мы провели достаточно пассивно. Во второй половине ребята выглядели лучше. Конечно, нужно забивать больше, потому что счет был скользкий, у соперника появлялись возможности забить.

Ярок был в общении с журналистами Артем Дзюба, вышедший на замену во втором тайме и отметившийся голевой передачей на Оздоева.

- Хороший матч. Душновато было, но дождик пошел вовремя. Я три дня практически не тренировался. Чувствую себя не очень, - признался Артем. - Немного расстроен, потому что мог сделать хет-трик из ассистов. Но мои мазилы промахнулись. Ничего страшного, будем работать.

Кому точно предстоит много работы, так это "Динамо". Пока команде не помогают ни трансферы, ни переезд на новый стадион.

Справедливости ради, "бело-голубые" показывают неплохой футбол. Команда создает моменты, но не может их реализовать. К чести главного тренера москвичей Дмитрия Хохлова, он не списывает слабую реализацию на невезение. Вот и после обидного поражения от "Рубина" (0:1) специалист признался: его подопечным не хватает мастерства.

Матч "Сочи" - "Зенит" на стадионе "Фишт" посетили 35 102 зрителя. Это рекорд для хозяев

- Почему нам так не везет? Тут вопрос не в невезении. Сколько бы моментов ни создавали, забить не можем. Это уровень мастерства, - считает Хохлов.

Что касается "Рубина", то казанцы выдали отличный старт сезона. В двух гостевых матчах против вице-чемпионов страны "Локомотива" и "Динамо" команда Романа Шаронова набрала четыре очка. При этом "бело-голубых" казанцы обыграли, действуя чуть больше тайма в меньшинстве после удаления Евгения Башкирова.

- Мы старались показать хороший футбол, несмотря ни на что. В перерыве сделали определенные перестановки, что помогло добиться результата. Могли добиться еще большего, но три очка на таком выезде - уже здорово, - отметил Шаронов.