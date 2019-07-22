Житель Кубани посадил на цепь своего маленького сына

46-летний житель Кубани подозревается в незаконном лишении свободы своего 10-летнего сына. В отношении мужчины Белореченский следственный отдел СКР по краю возбудил уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 127 УК РФ. Об этом сообщается в материале, помещенном в понедельник вечером на официальном сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 18 июля 2019 года подозреваемый, проживающий со своей семьей в одном из домов на улице Свободы в селе Великовечном Белореченского района, "посадил ребенка в сарай на металлическую цепь, обмотанную вокруг шеи".

Как только отец с четырехлетним сыном и беременной женой уехал в перинатальный центр Краснодара, ребенок смог самостоятельно выбраться и сообщить об инциденте работникам соседнего с домом магазина. Те вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит срок лишения свободы до пяти лет.