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22.07.2019 18:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Кубани посадил на цепь своего маленького сына

Текст: Ирина Белова
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Кубани Фото: Пресс-служба СУ СКР по Кубани
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Кубани

46-летний житель Кубани подозревается в незаконном лишении свободы своего 10-летнего сына. В отношении мужчины Белореченский следственный отдел СКР по краю возбудил уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 127 УК РФ. Об этом сообщается в материале, помещенном в понедельник вечером на официальном сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

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По версии следствия, 18 июля 2019 года подозреваемый, проживающий со своей семьей в одном из домов на улице Свободы в селе Великовечном Белореченского района, "посадил ребенка в сарай на металлическую цепь, обмотанную вокруг шеи".

Как только отец с четырехлетним сыном и беременной женой уехал в перинатальный центр Краснодара, ребенок смог самостоятельно выбраться и сообщить об инциденте работникам соседнего с домом магазина. Те вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит срок лишения свободы до пяти лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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