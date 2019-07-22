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22.07.2019 14:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Детям в Югре начали выдавать именные сертификаты на отдых

Текст: Елена Панова
Пилотный проект по использованию специальных именных сертификатов на отдых и развитие детей запустили в Нижневартовске. Сертификат номиналом 7 тысяч рублей предоставляется каждому ребенку в возрасте от 6 до 17 лет, живущему в городе. Он дает родителям возможность оплатить отдых своих детей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Благодаря внедрению такого сертификата в июле уже 100 юных жителей Нижневартовска смогут не только отдохнуть, но и получить дополнительное образование по четырем направлениям: иностранные языки, робототехника, логика и скорочтение, журналистика и актерское мастерство. В сумму сертификата включены расходы на оплату труда, страховые взносы, страхование детей, оплата сопровождения медицинских работников, приобретение канцелярских товаров.

По сути, этот сертификат дает детям из семей разного достатка получить возможность равного доступа к интересным и востребованным программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого ребенка и концентрации на ранней профориентации.

Фото: iStock
Уже 1266 многодетных семей Югры получили выплаты на погашение ипотеки

Отметим, работу одного из пришкольных лагерей, где уже начали внедрять систему именных сертификатов на летний отдых детей, недавно оценила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Нижневартовск.

В лагере сформировано четыре отряда по 25 человек: научно-технический "Путешествие во времени", театрально-языковой Summer Camp, интеллектуальный "Школа спецагентов" и оздоровительный "Яркие каникулы блогера".

Так, в "Школе спецагентов" в день визита главы Югры проходила игра, направленная на развитие зрительной памяти, воображения и творческих способностей ребенка. И Наталья Комарова вместе с детьми с искренним интересом приняла в ней участие

В отряде Summer Camp участники проводили игру "Саймон говорит" и готовились к постановке спектакля на английском языке. На площадке "Путешествие во времени" юные изобретатели представили губернатору свои проекты в робототехнике. Так, ребята презентовали робота, почти свободно ориентирующегося в пространстве, модели аттракционов, трехмерные объекты, объемные модели мировых достопримечательностей. Участники отряда "Яркие каникулы блогера" вместе с Натальей Комаровой записали видеообращение в рамках акции #ГонкаНаЛайках и опубликовали его в интернете. По завершении встречи ребята сделали памятное селфи с главой региона.

По словам родителей, отдыхающих в лагере детей, внедрение сертификата летнего отдыха крайне востребовано и актуально сегодня. Дети получили возможность не только отдохнуть и оздоровиться, но и с пользой провести время в каникулы, приобрести полезный опыт, который пригодится им в обучении и дальнейшем развитии.

- Очень важно, чтобы у людей был выбор, и они могли получить те знания, которые им действительно необходимы, - отметила Наталья Комарова в завершение визита в детский лагерь.

В тему

В ходе визита в Нижневартовск Наталья Комарова оценила, как идет строительство школы на 1725 мест. Объект возводится в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования в Югре" в два этапа: первым предусмотрен ввод в строй 825 мест, вторым - 900 мест. Сами блоки соединены подземным переходом, а между ними расположится большая спортивная площадка. По плану работы завершатся уже к 31 декабря, а оба блока будут введены в эксплуатацию в первом квартале 2020 года. 1 сентября следующего учебного года юные горожане пойдут в новую школу. Ввод этого объекта в строй позволит сократить число детей, обучающихся во вторую смену, на 10,4 процента. "Главное -держаться графика", - нацелила подрядчика Наталья Комарова.

Отметим, что в близлежащих домах проживают около 30 тысяч юных жителей Нижневартовска. Поэтому местные власти приняли решение о заключении концессии и строительстве еще одной школы. Сейчас ведутся работы по проектированию, строительство начнется в 2020 году. Ввести объект на 1120 мест в строй планируется в 2022 году.

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