Экс-глава уральского города получил 8 лет колонии за взятку в 6 млн руб

Синарский районный суд вынес сегодня приговор бывшему главе Каменска-Уральского. "Он признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ в получение взятки и приговорен к восьми годам в колонии строгого режима", - сообщила официальный представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

По данным правоохранительных органов, в 2014 году он получил от имевшего муниципальный заказ подрядчика (строителя детсада и двух многоквартирных домов для переселения жильцов ветхого фонда) взятку в размере трех процентов от цены контрактов. В сумме - шесть миллионов рублей.

За "вознаграждение" глава муниципалитета обеспечил предпринимателю приемку работ - как выполненных, так и нет.

"В ходе расследования было допрошено более 30 свидетелей, проведены несколько обысков, выемка финансовой, строительной и иной документации. Через суд на имущество обвиняемого был наложен арест", - рассказал "РГ" пресс-секретарь регионального Следственного комитета Александр Шульга.

Согласно приговору суда бывший мэр должен выплатить штраф в размере около 12 миллионов рублей, также он будет лишен государственных наград.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.