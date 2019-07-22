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22.07.2019 13:55
Проект: В регионах

Металлургия нового формата

На Урале состоялся пуск крупнейшего прокатного комплекса
Текст: Елена Миляева
На промышленной площадке ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" (ОАО "КУМЗ", Свердловская область) введен в эксплуатацию новый прокатный комплекс (НПК), имеющий статус федерального приоритетного инвестиционного проекта на территории УрФО.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Церемонию открытия прокатного комплекса совместили с торжественным подписанием первого контракта с ПАО "Туполе". Фото: Татьяна Андреева/РГ
Церемонию открытия прокатного комплекса совместили с торжественным подписанием первого контракта с ПАО "Туполе". Фото: Татьяна Андреева/РГ

Торжественный пуск прошел символично - накануне Дня металлурга и в год 75-летия предприятия.

- По технико-технологической оснащенности новый прокатный комплекс превосходит все российские и европейские аналоги, - подчеркнул первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов. - Здесь будет выпускаться стопроцентно инновационная продукция. Тем самым Свердловская область подтверждает статус промышленного центра России. А также выполняет поручения руководства страны по импортозамещению.

Современное оборудование от лучших мировых производителей позволяет на мощностях НПК серийно изготавливать сотни видов плитной, листовой, рулонной продукции с уникальными характеристиками: увеличенными размерами проката по длине и по ширине, минимальными геометрическими допус-ками, высоким качеством поверхности, однородностью механических свойств толстых плит. Все это очень востребовано на рынке, особенно в авиационно-космической отрасли, судостроении, транспортном машиностроении.

Председатель совета директоров ОАО "КУМЗ" Владимир Скорняков отметил преимущества крупногабаритной продукции, выпускаемой на НПК. По его словам, накануне был рассмотрен вопрос об увеличении поставок ведущим авиастроительным корпорациям мира, о значительном расширении портфеля заказов на следующий год.

С выводом комплекса на проектную мощность объемы производства КУМЗ увеличатся на 166 тысяч тонн в год

Церемонию открытия прокатного комплекса не случайно совместили еще с одной: торжественным подписанием первого контракта на поставку крупногабаритных плит для гражданской авиации между КУМЗ и ПАО "Туполев". Подписи под документом поставили президент управляющей компании "Алюминиевые продукты" Александр Скорняков и первый заместитель генерального директора ПАО "Туполев" - директор Казанского авиационного завода имени Горбунова Николай Савицких.

Строительство НПК было одобрено Минпромторгом РФ в 2009 году и включено в федеральную стратегию развития металлургической промышленности. В 2011-м утверждено председателем правительства РФ как приоритетный инвестпроект в УрФО, а также получило поддержку областного правительства.

Современное оборудование позволяет серийно выпускать сотни видов плитной, листовой, рулонной продукции с высоким качеством поверхности. Фото: Пресс-служба ОАО "КУМЗ"

Стройка началась в 2012 году, первая очередь НПК была введена в 2015 году. Общая стоимость проекта превысила 46 миллиардов рублей.

Проектная производительность НПК составляет почти 166 тысяч тонн продукции в год. КУМЗ намерен выйти на эти показатели к 2021 году.

В рамках нового проекта будет создано 500 высокопроизводительных рабочих мест.

- На комплексе их уже организовано 300, современных, требующих высокой квалификации и глубоких инженерных знаний, - отметил глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков. - Инновационное производство - отличная мотивация для молодежи.

Справка "РГ"

КУМЗ создавался как завод специальной металлургии в составе Министерства авиационной промышленности СССР. Пуск первой очереди состоялся в 1944 году. Сегодня это крупнейшее многопрофильное предприятие, ориентированное на запросы высокотехнологичных отраслей экономики. Его продукция поставляется в 40 стран. На протяжении нескольких лет КУМЗ возглавляет федеральный рейтинг ведущих российских производителей алюминиевого проката.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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