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22.07.2019 11:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале объезжавший пробку водитель наехал на мужчину с ребенком

Текст: Ольга Штейн

ГИБДД начала проверку ЧП, случившегося на трассе, ведущей из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. Водитель, объезжая пробку по обочине, несколько раз пытался наехать на мужчину с маленьким ребенком на руках.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Кубани
На Кубани в ДТП с иномаркой погибли два человека

Инцидент произошел в субботу, 20 июля. Машины стояли в пробке около закрытого железнодорожного переезда. Водитель Infiniti решил объехать затор по обочине. Проезд ему загородил водитель другого авто, который вышел из машины и стоял на обочине с маленьким ребенком на руках. Иномарка несколько раз подтолкнула его под колени, чтобы тот ушел с дороги, однако мужчина остался на месте.

- Назначена проверка, участники установлены. Водитель Infinity уже дал объяснения. Им оказался 29-летний мужчина, стаж вождения - семь лет. Дважды привлекался к ответственности за превышение скорости, - рассказали "РГ" в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Второй участник инцидента еще не закончил давать объяснения. Все обстоятельства случившегося установят в ходе проверки.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область РГ-Видео
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