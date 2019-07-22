На Урале объезжавший пробку водитель наехал на мужчину с ребенком

ГИБДД начала проверку ЧП, случившегося на трассе, ведущей из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. Водитель, объезжая пробку по обочине, несколько раз пытался наехать на мужчину с маленьким ребенком на руках.

Инцидент произошел в субботу, 20 июля. Машины стояли в пробке около закрытого железнодорожного переезда. Водитель Infiniti решил объехать затор по обочине. Проезд ему загородил водитель другого авто, который вышел из машины и стоял на обочине с маленьким ребенком на руках. Иномарка несколько раз подтолкнула его под колени, чтобы тот ушел с дороги, однако мужчина остался на месте.

- Назначена проверка, участники установлены. Водитель Infinity уже дал объяснения. Им оказался 29-летний мужчина, стаж вождения - семь лет. Дважды привлекался к ответственности за превышение скорости, - рассказали "РГ" в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Второй участник инцидента еще не закончил давать объяснения. Все обстоятельства случившегося установят в ходе проверки.