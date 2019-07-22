На Урале вынесли приговор убийце королевы красоты из США

Постоянная сессия Челябинского областного суда в Магнитогорске вынесла приговор местному автослесарю Александру Магиленцу, обвиняемому в убийстве финалистки конкурса красоты, приехавшей погостить к родителям из США. В суде установлено, что убийство совершено из корыстных побуждений с целью хищения автомобиля, сообщили в понедельник в прокуратуре Челябинской области.

- Суд признал доказательства того, что для совершения преступления Магиленец подыскал объявление о продаже автомобиля Skoda Octavia, позвонил ранее незнакомой ему хозяйке иномарки Ксении Мецгер и под предлогом необходимости технического осмотра вышеуказанного автомобиля предложил ей проследовать с ним в безлюдное место - автосервис, где он и совершил разбойное нападение и убийство потерпевшей, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - После этого он похитил иномарку стоимостью 500 тысяч рублей, паспорт, документы на автомобиль и личные вещи жертвы.

Ранее следствие сообщало, что убийство уроженки Магнитогорска было совершено с особой жестокостью.

Суд приговорил Магиленца к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы еще на два года. Кроме того, осужденный выплатит родным погибшей три миллиона компенсации морального вреда и 22 тысячи 800 рублей в счет возмещения материального ущерба.

У погибшей, в 2016 году принимавшей участие в финале конкурсе Missis World Russia, остался маленький ребенок. Последние годы она постоянно проживала в США, но приезжала в Магнитогорск погостить у родных.