Самолет Тюмень - Минводы вернулся в аэропорт из-за датчика шасси

Сегодня утром самолет авиакомпании Utair, направлявшийся в Минеральные Воды, вернулся в Тюмень по техническим причинам.

Boeing-735 поднялся в воздух в 3.35 по местному времени. "Он набрал высоту, но после того, как сработал датчик неисправности шасси, командир воздушного судна принял решение выработать топливо и вернуть самолет в аэропорт", - сообщает пресс-служба уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

В 8.13 судно благополучно приземлилось. На борту находилось 105 пассажиров (в том числе 19 детей) и 5 членов экипажа - никто не пострадал.

Следователи начали проверку по факту авиационного инцидента, устанавливаются его причины.

"Пассажиры рейса ожидают резервное воздушное судно. Вылет назначен на 10.00 по Москве", - рассказали "РГ" в пресс-службе авиакомпании Utair.