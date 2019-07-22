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22.07.2019 09:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Самолет Тюмень - Минводы вернулся в аэропорт из-за датчика шасси

Текст: Татьяна Воробьева

Сегодня утром самолет авиакомпании Utair, направлявшийся в Минеральные Воды, вернулся в Тюмень по техническим причинам.

Boeing-735 поднялся в воздух в 3.35 по местному времени. "Он набрал высоту, но после того, как сработал датчик неисправности шасси, командир воздушного судна принял решение выработать топливо и вернуть самолет в аэропорт", - сообщает пресс-служба уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

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В 8.13 судно благополучно приземлилось. На борту находилось 105 пассажиров (в том числе 19 детей) и 5 членов экипажа - никто не пострадал.

Следователи начали проверку по факту авиационного инцидента, устанавливаются его причины.

"Пассажиры рейса ожидают резервное воздушное судно. Вылет назначен на 10.00 по Москве", - рассказали "РГ" в пресс-службе авиакомпании Utair.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
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