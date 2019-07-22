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22.07.2019 18:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Искусство мусора и счета

Тарифы на вывоз мусора для жильцов частных и многоквартирных домов можно снизить на треть
Текст: Ольга Бухарова, Дмитрий Мальков, Елена Мационг
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(7917)
Корреспонденты "Российской газеты" продолжают выяснять, что изменилось за полгода мусорной реформы в регионах. Сегодня главная тема - тарифы.
Организовать раздельный сбор мусора это полдела. Нужно еще огородить контейнеры и можно платить по факту. Фото: Сергей Михеев Организовать раздельный сбор мусора это полдела. Нужно еще огородить контейнеры и можно платить по факту. Фото: Сергей Михеев
Организовать раздельный сбор мусора это полдела. Нужно еще огородить контейнеры и можно платить по факту. Фото: Сергей Михеев

Это самое "больное" в реформе. У людей накопилось немало претензий к нормативам оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Как выяснилось, в разных муниципалитетах считают по-разному. Комиссия Общероссийского народного фронта провела аудит и получила такую картину: в Ростовской области на одного жителя в многоэтажке приходится 517,44 кг мусора в год, а в Упенском районе на Кубани - 1080 кг. Как так? Ведь живут соседи одинаково и мусорят одинаково.

"Чайка" платит по факту

Пока законодатели корректируют тарифную политику по ТКО, в Свердловской области активным гражданам удалось минимизировать "мусорные" платежи в рамках существующей нормативной базы.

Фото: kinek00 / istock
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"Мы платим за вывоз мусора не по нормативам, а по факту. Платеж с одной квартиры составляет теперь 240 рублей в месяц вместо 450 рублей", - знакомит с общедомовой экономикой председатель екатеринбургского ТСЖ "Чайка, 89" Татьяна Изместьева. Но прежде чем заключить договор с регоператором, жильцам пришлось доказать свое право на такой вариант.

Главное, делятся они опытом, соблюсти два условия: обособить контейнерную площадку для сбора отходов, чтобы исключить к ней доступ посторонних. И организовать раздельный сбор мусора, для этого поставили сетчатый контейнер для сбора пластиковых отходов.

"Пластик вывозят по нашей заявке по мере заполнения сетки, а наполняется она быстро. С разделением отходов на органические и неорганические тоже не будет проблем".

По факту рассчитываются за вывоз отходов жильцы еще одного дома. "Вместо 148 рублей подушевая плата у нас составляет 92 рубля, - говорит представитель ТСЖ Оксана Курбатова. - Кроме пластиковых отходов мы отсортировываем бумагу. Отдельные емкости есть для сбора отработанных батареек и ртутных ламп". По данным свердловских регоператоров, в домах, которые перешли на такую систему расчетов, стоимость услуги уже снизилась минимум на 30 процентов.

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Итого: многое, получается, зависит и от самих жильцов. Стоит только все просчитать.

Половина в должниках

Впрочем, инициатива жильцов, как в Свердловской области, не везде обречена на успех.

В Красноярском крае, например, существует большой дефицит необходимой инфраструктуры. Особенно в северных районах с малой плотностью населения, где нет оборудованных полигонов для захоронения мусора. Возить приходится за десятки, а то и сотни километров. Это дорого обходится. И коммунальщикам, и жильцам.

Итого: в Красноярском крае собираемость платежей за услуги регионального оператора одна из самых худших в стране.

По информации профильного министерства, почти половина населения региона числится в должниках. Здесь действует самый большой в России тариф на обращение с ТКО. На Таймыре, например, в технологической зоне Березовского района, он составляет 2487,85 рубля с кубометра. А 50-процентная компенсация предусмотрена только для льготных категорий граждан.

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Может, в таких случаях, как в Красноярском крае, надо расширять список льготников? Или предусмотреть преференции для регоператоров, которым порой с нуля приходится создавать мусорную инфраструктуру?

Сейчас обсуждаются поправки в федеральное законодательство, чтобы снять наиболее острые проблемы, которые возникли во время мусорной реформы. Надеемся, в этой работе учтут опыт регионов. Кстати, 17 июля 2019 года "РГ" опубликовала первую статью по итогам перемен в сфере ТКО - "Невыносимые отходы".

Дискуссия продолжается

О том, какие предложения уже есть по корректировке экологического законодательства, "РГ" поговорила с исполнительным директором НП "ЖКХ Контроль" Светланой Разворотневой. По ее словам, те изменения, которые обнародовал Российский экологический оператор (РЭО), касаются как раз искусства счета отходов.

"В них говорится, что региональные органы власти на территории отдельных муниципалитетов могут вводить такие принципы оплаты по факту, а именно по количеству баков. Но как это заработает на практике, пока непонятно, - замечает Разворотнева. - Как будет определяться количество баков, и смогут ли потребители повлиять на договор, который они заключают с региональным оператором? Дело в том, что у нас уже сейчас есть возможность заключать договоры по факту с юрлицами. Но либо регоператоры этому всячески сопротивляются, либо подписывают договор, но начинают вывозить полупустые баки".

Известны случаи, приводит примет эксперт, когда в Воронеже машина приезжает так же часто, как и раньше, и вывозит пустые контейнеры, при этом начисляется плата, как если бы они были полными. То есть никакой экономии не происходит. "И жильцы не всегда могут на это повлиять. Считаю, что при подготовке поправок в законодательство минприроды и Российский экологический оператор должны обязательно предусмотреть равноправие всех участников договорных отношений, чтобы потребитель был партнером, а не подчиненным, который получает договор от регоператора как данность. И не может повлиять на параметры договора, хотя бы частоту вывоза мусора".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В каждом муниципалитете "придется решать и проблему огораживания контейнерных площадок", продолжает эксперт, чтобы только жильцы с ключами могли там оставить свой мусор. "Кстати, не так давно посчитали, что необходимо установить 900 тысяч контейнеров. РЭО выделяет средства примерно на 700 тысяч баков. И уже сейчас, на мой взгляд, параллельно нужно предусматривать возможности установки запорных устройств".

Как инициатива оплаты за вывоз мусора по факту отразится на потребителях, можно говорить, лишь когда появится методика, резюмирует Разворотнева.

Дискуссия, как улучшить законодательство, продолжается... А в Свердловской области два дома уже снизили себе тарифы в два-три раза.

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