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22.07.2019 11:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины от укуса гадюки. Предстоит проверить все обстоятельства ЧП, в том числе и информацию об отсутствии противоядия в лечебном учреждении, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

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- Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства гибели мужчины в медицинском учреждении, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В том числе и информация о неоказании своевременной медицинской помощи. Назначены необходимые экспертизы.

Как сообщили родственники погибшего, гадюка укусила жителя Сосновского района в лесу, где он пас своих лошадей. Мужчине удалось убить змею, вместе с которой его на "скорой" госпитализировали в районную больницу. Однако вакцины, способной нейтрализовать действие яда, в медучреждении не оказалось. К вечеру больному стало хуже, и он скончался.

В минздраве региона происшествие пока никак не прокомментировали.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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