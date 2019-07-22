В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки

В Челябинской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины от укуса гадюки. Предстоит проверить все обстоятельства ЧП, в том числе и информацию об отсутствии противоядия в лечебном учреждении, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

- Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства гибели мужчины в медицинском учреждении, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В том числе и информация о неоказании своевременной медицинской помощи. Назначены необходимые экспертизы.

Как сообщили родственники погибшего, гадюка укусила жителя Сосновского района в лесу, где он пас своих лошадей. Мужчине удалось убить змею, вместе с которой его на "скорой" госпитализировали в районную больницу. Однако вакцины, способной нейтрализовать действие яда, в медучреждении не оказалось. К вечеру больному стало хуже, и он скончался.

В минздраве региона происшествие пока никак не прокомментировали.