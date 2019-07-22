В ГИБДД начали проверку после ссоры автомобилистов

В ГИБДД началась проверка по инциденту, который случился на трассе, ведущей из Екатеринбурга в Каменск-Уральский: водитель, объезжая пробку по обочине, несколько раз подтолкнул капотом пешехода с маленьким ребенком на руках.

На въезде в Логиново, недалеко от железнодорожного переезда, автомобили встали в глухую пробку: проезд то и дело закрывали, проскочить успевала буквально пара машин. Водитель автомобиля Infiniti решил объехать затор по обочине. Дорогу загородил водитель другого авто, который вышел подышать с маленьким ребенком на руках. Как он рассказал журналистам, в машине было слишком жарко (на улице в тот день было около тридцати градусов). Иномарка несколько раз подтолкнула пешехода под колени, прогоняя с дороги, однако мужчина оставался на месте, не пропуская нарушителя.

- У меня в машине были жена и новорожденный сын, - объяснил "РГ" свой поступок водитель иномарки Сергей. - Я их утром забрал из роддома. Роды были сложные, у малыша была сломана ключица. Ребенок плакал, жене было тяжело сидеть, поэтому я выехал на обочину - вообще я так не делаю, но тут хотел скорее привезти семью домой. Доехал почти до переезда, смотрю, парень стоит с ребенком на руках. Все ему объяснил, попросил пропустить. Он ни в какую. Говорит: "У меня у самого трое детей в машине, мы ждем, и ты жди". Я его пытался объехать: тормоз отпускаешь, машина тихонько катится. Он стал прыгать на капот, делать вид, что я его давлю, оскорбления полетели.

Пока молодые отцы выясняли отношения, переезд открыли. Принципиальный водитель ушел в свой автомобиль, а Сергей уехал. История получила огласку в СМИ, и ей заинтересовались в ГИБДД.

- Участники установлены, сейчас проводится проверка, - сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. - По результатам проверки станет ясно, кто из участников происшествия был прав, а кто нет.

- В этой ситуации не правы оба, - считает представитель Федерации автомобилистов России в Свердловской области Максим Едрышов. - Водитель на Infiniti - в том, что выехал на обочину, второй участник - что взял на себя функции инспектора и пошел с ребенком наперевес регулировать движение. Возможно, нам стоит установить камеры, которые фиксируют движение по обочинам, - это решит проблему в два счета.