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22.07.2019 16:43
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Тюмени сразились молодые кинематографисты страны

Текст: Иван Ман
"Снять за 72 часа". Так назывался завершившийся в столице 72 региона РФ всероссийский конкурс короткометражных лент, создать которые участникам проекта - людям молодым, одаренным, креативно мыслящим, следовало всего за трое суток. Приехать на необычные состязания в сибирский город вызвались свыше полутысячи человек - жителей городов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. А 23-летний Никита Шапкин из далекого Улан-Удэ даже решился добираться до желанной Тюмени автостопом. И это у него получилось: 3,5 тысячи километров он преодолел за пять дней, лишь дважды позволив себе остановку на ночлег.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Две трети заявок организаторы отсеяли, оставив полторы сотни наиболее интересных. И этим 150 избранным предстояло, собравшись в команды, создать нешаблонные киноработы. Тот же Никита, к примеру, дома рисует комиксы, а здесь ему довелось побыть продюсером. Несложно представить, каковы были напряжение и волнение. Снять достойный внимания публики фильм за 72 часа многим представляется нереальным.

Среди скептиков поначалу была и член жюри московская актриса Снежана Самохина, непосредственно занятая в процессе съемок. Но смонтированные ленты, вошедшие шорт-лист, ее приятно удивили: она назвала их качественными по техническому исполнению, занимательными и оригинальными по замыслу и воплощению. Некоторые из них, по словам столичного эксперта Ханны Мироненко, жюри назвали перспективными, с потенциалом на участие в других фестивалях короткометражных фильмов.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
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Очевидно, нужному творческому настрою способствовала трехдневная обучающая программа для участников творческого состязания. С ними делились секретами мастерства известные отечественные режиссеры, сценаристы, операторы киноведы, эксперты киноиндустрии.

Назовем победителей. Команда режиссера из Екатеринбурга Сергея Сильвертона, создавшая одноименную с конкурсом короткометражку "Снять за 72", завоевала Гран-при, победила в нескольких номинациях. А именно - за лучшее звуковое и музыкальное сопровождение, за лучшую игру актера (Андрей Али), за универсальность. Сам Сергей признан еще и лучшим звукорежиссером. Его, самого успешного конкурсанта, наградили путевкой на молодежный федеральный форум "Таврида-2019". За фильм "Как дрозд голубем стал" Ксении Галеевой присужден приз как лучшему режиссеру. Она вместе с Александром Протасовым и Романом Чилимовым признаны лучшими сценаристами. Петр Туровчик, создатель "Столицы деревень", поощрен за идею документального кино, а за операторскую работу в "Прощении" - Алексей Горбунов. В последнем фильме отличилась и Снежана Самохина.

Проекту "Снять за 72 часа" три года. В 2019-м он состоялся, выйдя на федеральный уровень, благодаря президентскому гранту. Выиграл его тюменский центр "Медиаполис". Конкурс проводится при поддержке Росмолодежи и департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

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