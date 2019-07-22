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22.07.2019 00:40
Рубрика: Спорт

Грации озолотились

Российские "художницы" доминировали на юниорском ЧМ в Москве
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 158(7916)
Россиянки доминировали на первом в истории юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике в столичных Лужниках. В турнире на арене специализированного Центра имени Ирины Винер-Усмановой приняли участие молодые спортсменки из 62 стран.

Наши девушки взяли абсолютно все "золото" чемпионата. В первый день турнира первенствовали в командном многоборье и в многоборье групповых упражнений.

Российские гимнастки успешно выступили в командных турнирах на юниорском ЧМ

Вчера были разыграны награды в отдельных дисциплинах. В личных видах отличились Дария Сергаева (лента), Лала Крамаренко (булавы, мяч), Анастасия Симакова (скакалка). Наши участницы групповых упражнений победили в выступлениях и с пятью лентами, и с пятью обручами. Здесь за команду выступали Анна Батасова, Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко и Алиса Тищенко.

Спорт Виды спорта Гимнастика
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