Российские "художницы" доминировали на юниорском ЧМ в Москве

Россиянки доминировали на первом в истории юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике в столичных Лужниках. В турнире на арене специализированного Центра имени Ирины Винер-Усмановой приняли участие молодые спортсменки из 62 стран.

Наши девушки взяли абсолютно все "золото" чемпионата. В первый день турнира первенствовали в командном многоборье и в многоборье групповых упражнений.

Вчера были разыграны награды в отдельных дисциплинах. В личных видах отличились Дария Сергаева (лента), Лала Крамаренко (булавы, мяч), Анастасия Симакова (скакалка). Наши участницы групповых упражнений победили в выступлениях и с пятью лентами, и с пятью обручами. Здесь за команду выступали Анна Батасова, Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко и Алиса Тищенко.