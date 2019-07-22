В глобальном смысле чемпионат мира по плаванию стартовал с нового мирового рекорда в исполнении британца Адама Пити, который в полуфинале на стометровке брассом разменял 57 секунд (56,88). Сборная России начала борьбу за медали с "серебра" в мужской кролевой эстафете 4х100 м.

Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников и Евгений Рылов финишировали за 3.09,97, обогнав австралийцев (3.11,22) и уступив американцам (3.09,06). На предыдущем чемпионате мира, который прошел в Будапеште, россияне остались без медалей в этом виде программы. На пьедестал поднялись сборные США, Бразилии и Венгрии. Мы были четвертыми. Но тогда эстафету вольным стилем не плыли наши титулованные спинисты. Сейчас их было сразу двое - рекордсмен мира на "полтиннике" на спине Колесников и чемпион мира на двухсотметровке Рылов. Причем финишер Евгений Рылов показал лучшее время среди своих партнеров по команде (47,02) и второе после американца Зака Эппла (46,86).

Окончательно перевернуться со спины на живот это Рылова не заставит, но вот больше уделять время кролю он точно попробует.

Евгений, откуда такие скорости?

Евгений Рылов: Я сам удивлен и счастлив. В предвариловке у меня было 48,31. Тренер попросил в финале сделать 47,0. Я сделал. Начал очень быстро, потом пришлось терпеть. И этому еще нужно учиться. Но на финише было очень тяжело. Такого, пожалуй, не испытывал никогда. Сводило все: руки, ноги, грудь, пресс, спину, поясницу. Но я видел, как старались ребята. Что ж: американцы на соседней дорожке, терять нечего. Значит, погнали.

Как получилось, что именно вы стали финишером?

Евгений Рылов: Сначала сказали, что плыву вторым. Но через 30 минут все переиграли и говорят: "Ты - четвертый". Я даже завис немного. Такое же удивление у меня было на чемпионате мира по короткой воде, когда меня поставили плыть 50 метров вольным стилем в комбинированной эстафете вместо Владимира Морозова. Я, как и утром, настраивался на свой этап на спине. Пришлось перестраиваться. Кстати, получилось неплохо. Подумал даже: "А вдруг это мое?".

Если бы право выбора было за вами, какой этап выбрали бы?

Евгений Рылов: После сегодняшней эстафеты - только четвертый!

Дополнительного давления совсем не ощущали?

Евгений Рылов: Все зависит от человека. Кто-то себя съедает еще до старта, а кому-то такая ситуация, наоборот, дополнительные силы придает.

Евгений Рылов: Нафинише сводило все - руки, ноги, грудь, пресс, спину, поясницу

По сравнению с Будапештом-2017 ваша четверка сбросила почти три секунды, но американцы все равно были быстрее. Можно их догнать к Токио?

Евгений Рылов: Думаю, у нас все будет. Колесников, Гринев, я - все прибавляем. Морозов, думаю, выйдет к Олимпиаде на пик формы. Если повторит там свое время с ЧМ в Будапеште - 46,7 - будет круто. Если у меня все нормально будет, тоже должен менять 47 секунд. Не хочу зарекаться, но 47,02 тоже о чем-то говорят. Возможность у нас есть, надо работать и пробовать.

Казань-2025

Казань получила право провести чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года. Решение было принято на заседании бюро Международной федерации плавания (FINA) и объявлено на специальной пресс-конференции. Таким образом, престижный турнир вернется в столицу Татарстана спустя 10 лет.

Такая же ситуация сложилась и с новой заявкой Будапешта, где турнир состоялся в 2017-м. ЧМ по водным видам спорта снова пройдет в Венгрии в 2027 году.

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников отметил, что никаких сомнений в том, что турнир снова пройдет на высочайшем уровне, ни у кого не возникло.

- Изначально было семь претендентов - Мельбурн, Гуанчжоу, Киев, Гринсборо, Казань, Будапешт и Белград. Но кто-то оказался не готов представить гарантии. Так что стартовали семь кандидатов, а до финиша дошли двое, - рассказал Сальников. - Мне посчастливилось вместе с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым представить заявку. Казань уже зарекомендовала себя как отличный организатор. Вопросы были больше из любопытства: "А что можно сделать еще?!". Например, воспользуемся опытом проведения чемпионата мира по футболу и значительно упростим процедуру получения виз. Но вообще все понимают, что Казань это не просто название, как было в 2011 году в Шанхае, когда мы впервые представляли заявку. Казань работает на совесть, все будет сделано на ура.