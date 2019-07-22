Российские школьники завоевали 15 медалей международных олимпиад

Сезон международных олимпиад для школьников в разгаре. Уже прошли состязания по физике, математике, биологии. В "копилке" нашей сборной уже 15 медалей: шесть золотых, 8 серебряных и одна бронзовая.

Больше всего "золота" привезли российские школьники, выступавшие на 50-й Международной физической олимпиаде, которая проходила в Тель-Авиве. Ребята не только решали суперсложные задачки, но и проводили реальные физические эксперименты, соревновались с соперниками из 78 стран. Международное жюри оценило нашу работу очень высоко.

Математики, которые выступали в Великобритании, тоже показали отличный результат - две золотые и четыре серебряные медали. Опередили соперников более чем из ста стран. И что очень важно: привезли в Россию флаг Международной математической олимпиады. В 2020 году это интеллектуальное соревнование пройдет в Санкт-Петербурге.

"Войдя в мировую шестерку лучших, наши ребята и тренерский коллектив подтвердили высокий уровень подготовки российской школы в точных науках, - прокомментировала новость министр просвещения Ольга Васильева. - Мы с гордостью принимаем эстафету. В следующем году Санкт-Петербург станет местом притяжения математических талантов со всего мира, и мы обеспечим все необходимое для проведения олимпиады на высочайшем уровне.

А вот на олимпиаде по биологии российские школьники взяли три "серебра" и "бронзу". Тоже очень хороший результат.

А в это время

Мехатроник требуется?

Школьники - участники Кружкового движения и Олимпиады Национальной технологической инициативы создают передовые инженерные системы. Сегодня они отслеживают "мусорные острова" в Тихом океане и мониторят чрезвычайные ситуации из космоса. Завтра - ломают голову над системой "умного кампуса", снимают биометрические показатели и программируют нейронные сети. А университеты уже ждут юных изобретателей и их разработки.

К примеру, Татьяна Гордеева из Санкт-Петербурга выбрала сферу логистики, расчета нагрузки на ключевые узлы и системы. Ее проект - кампус. Это не только интерактивная карта для студентов, но и умный мониторинг, который пригодится руководству любого вуза. Насколько загружены аудитории, лаборатории, столовые? Как настроить расписание так, чтобы максимально оптимизировать энергозатраты? Система через смартфоны студентов отследит все потоки на учебной территории, предложит эффективное решение.

У одиннадцатиклассника Ивана Кузнецова тоже проект для вузов: индивидуальные учебные планы на основе нейротехнологий.

- Мы можем отслеживать пульс, движение глаз, уровень стресса и другие биометрические показатели школьников или студентов во время занятий. Параллельно с этим фиксировать их "цифровой след" и выдавать рекомендации. Конкретно - в каком формате человек учится эффективнее всего, - делится планами школьник. - Дистанционные курсы? Или, может быть, офлайн-лекции? Нейронная сеть сможет анализировать и это, выдавая рекомендации в автоматическом режиме.

Есть и глобальные проекты. Десятиклассник Георгий Антонов, программист беспилотных летательных аппаратов и систем анализа спутниковых снимков, мыслит глобально. Руководит целой командой юных инженеров и айтишников. А 11-классница Василиса Лунева признается: мехатроника, робототехника - это ее. Девушка работает на стыке механики и электроники.

- Решаем проблему тихоокеанского мусорного пятна. По сути, это огромный остров из пластика весом почти в 80 тысяч тонн. Благодаря нашей разработке можно отслеживать точки сброса мусора в океан, - делится планами Георгий. - Хотим подключить к экологическому проекту студентов со всего мира.

Разработками школьников уже заинтересовались крупные вузы. Среди них - ИТМО, ДВФУ, НГУ, Станкин, Московский политех и другие. Кстати, в новом учебном году всероссийское инженерное соревнование - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - станет частью платформы "Россия - страна возможностей" и нацпроекта "Образование". Интеллектуальное состязание для юных "технарей" и айтишников позволит ребятам поступать в ведущие вузы, проходить стажировки в крупнейших компаниях. В фокусе - генетика и нейронауки, "умный дом", водные роботы, космические снимки и беспилотники, интеллектуальная робототехника и энергетика, автономные транспортные и наносистемы... При этом участниками олимпиады в новом учебном году смогут стать не только учащиеся 7-11 классов, но и ребята из 5-7 классов.