У более чем 500 россиян отдых продлился, а еще у стольких же сократился из-за технических проблем, возникших у авиаперевозчика.

В понедельник в турецкую Анталью вовремя не смог вылететь самолет авиакомпании Azur Air. Изначально вылет Boeing 777 был запланирован на 2.50 по московскому времени, однако по техническим причинам его перенесли на 11.40.

После посадки 536 пассажиров в 12.00 рейс вновь был отложен из-за технических неполадок. Как сообщили "Российской газете" в пресс-службе авиакомпании Azur Air, часть пассажиров были направлены за счет компании в аэропорт Внуково, откуда они должны были вылететь в Анталью другим рейсом примерно в 19.00. Но, как уточнили "РГ" в диспетчерской службе аэропорта, в итоге самолет улетел только в 20.27. Но все-таки улетел.

Другая часть пассажиров отправляли на отдых из Шереметьево. Им, правда, тоже пришлось ждать до вечера. Всех пассажиров задержанных рейсов своевременно обеспечивали напитками и горячим питанием.

В Анталье же около 500 человек ждали задержавшийся в Москве чартер, чтобы вернуться домой. В результате все пассажиры Azur Air, ожидавшие вылета в Турции, возвращались домой на трех рейсах авиакомпании.

Руководство авиакомпании Azur Air принесло всем пассажирам задержанных рейсов извинения за доставленные неудобства. Эта компания известна тем, что занимается чартерными перевозками.