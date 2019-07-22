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22.07.2019 22:53
Рубрика: Экономика

Рейс снова задержан

Отдыхающие застряли в аэропортах
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Столичный выпуск № 159(7917)
У более чем 500 россиян отдых продлился, а еще у стольких же сократился из-за технических проблем, возникших у авиаперевозчика.

В понедельник в турецкую Анталью вовремя не смог вылететь самолет авиакомпании Azur Air. Изначально вылет Boeing 777 был запланирован на 2.50 по московскому времени, однако по техническим причинам его перенесли на 11.40.

Фото: istock
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После посадки 536 пассажиров в 12.00 рейс вновь был отложен из-за технических неполадок. Как сообщили "Российской газете" в пресс-службе авиакомпании Azur Air, часть пассажиров были направлены за счет компании в аэропорт Внуково, откуда они должны были вылететь в Анталью другим рейсом примерно в 19.00. Но, как уточнили "РГ" в диспетчерской службе аэропорта, в итоге самолет улетел только в 20.27. Но все-таки улетел.

Другая часть пассажиров отправляли на отдых из Шереметьево. Им, правда, тоже пришлось ждать до вечера. Всех пассажиров задержанных рейсов своевременно обеспечивали напитками и горячим питанием.

В Анталье же около 500 человек ждали задержавшийся в Москве чартер, чтобы вернуться домой. В результате все пассажиры Azur Air, ожидавшие вылета в Турции, возвращались домой на трех рейсах авиакомпании.

Руководство авиакомпании Azur Air принесло всем пассажирам задержанных рейсов извинения за доставленные неудобства. Эта компания известна тем, что занимается чартерными перевозками.

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