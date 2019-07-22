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22.07.2019 11:34
Рубрика: Спорт

Российские ватерполистки не смогут побороться за медали чемпионата мира

Текст: Анна Козина (Кванджу)
Женская сборная России по водному поло проиграла в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в южнокорейском Кванджу.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Команда Александра Гайдукова уступила соперницам из Австралии со счетом 7:9.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
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Теперь россиянки сыграют в турнире за 5-8-е места. Первый матч - против команды Греции - состоится в среду.

Гречанки в своем четвертьфинале уступили американкам (5:15), которые в полуфинале как раз сыграют с Австралией.

Евгения Иванова, которая в составе нашей сборной выигрывала "бронзу" и на Олимпийских играх, и на предыдущем чемпионате мира в Будапеште, призналась, что это очень обидное поражение.

Фото: РИА Новости
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- Реализация нас подвела. А соперницы, надо отдать им должное, попадали хорошо, - отметила Иванова. - Нам удалось сравнять счет 6:6. Но потом пропустили два быстрых гола. Сложно говорить, почему так произошло. Надо смотреть игру, анализировать. Больше комментариев нет. Очень обидно, что мы проиграли. Я считаю, что мы сильнее и должны были выигрывать. Настраивались на полуфинальный матч с американками. Да, давно мы австралийкам не уступали. Значит, сегодня они были готовы лучше.

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