Российские ватерполистки не смогут побороться за медали чемпионата мира

Женская сборная России по водному поло проиграла в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Команда Александра Гайдукова уступила соперницам из Австралии со счетом 7:9.

Теперь россиянки сыграют в турнире за 5-8-е места. Первый матч - против команды Греции - состоится в среду.

Гречанки в своем четвертьфинале уступили американкам (5:15), которые в полуфинале как раз сыграют с Австралией.

Евгения Иванова, которая в составе нашей сборной выигрывала "бронзу" и на Олимпийских играх, и на предыдущем чемпионате мира в Будапеште, призналась, что это очень обидное поражение.

- Реализация нас подвела. А соперницы, надо отдать им должное, попадали хорошо, - отметила Иванова. - Нам удалось сравнять счет 6:6. Но потом пропустили два быстрых гола. Сложно говорить, почему так произошло. Надо смотреть игру, анализировать. Больше комментариев нет. Очень обидно, что мы проиграли. Я считаю, что мы сильнее и должны были выигрывать. Настраивались на полуфинальный матч с американками. Да, давно мы австралийкам не уступали. Значит, сегодня они были готовы лучше.