Женская сборная России по водному поло проиграла австралийкам в четвертьфинале чемпионата мира. Команда Александра Гайдукова уступила соперницам, которых побеждала в трех последних матчах, со счетом 7:9.

Теперь россиянки, завоевавшие два года назад "бронзу" ЧМ в Будапеште, сыграют в турнире за 5-8-е места. Первый матч - против команды Греции - состоится в среду. А мощные австралийки отправляются в наш полуфинал мечты - c командой США.

Очень обидное поражение. У капитана команды Екатерины Прокофьевой, которая на старте соревнований говорила только о "золоте", слезы стояли в глазах, когда она общалась с журналистами.

- Сегодня мяч не летел, как будто просто нас не слушался, - сказала Прокофьева. - При счете 6:6 была надежда, даже уверенность, что мы сможем преломить ход игры. Но опять же что-то пошло не так. Мы упустили соперника. Тяжело, конечно (тут голос сорвался, Катя взяла паузу, чтобы сдержать накатившие эмоции), но будем работать дальше. Попробуем выиграть чемпионат Европы в следующем году.

Девочки плачут. Мужчинам - в данном случае главному тренеру Александру Гайдукову - в таких ситуациях нужна передышка. Поэтому о причинах поражения журналистам рассказывал его помощник, бронзовый призер Олимпийских игр 1992 года Андрей Белофастов.

Андрей Владимирович, не такого матча все ждали, согласитесь?

Андрей Белофастов: Спасибо всем за поддержку. Знаю, что за нас очень болели. Вы правы, не так мы рассчитывали сыграть. Команда была на ходу, была хорошо функционально готова к этому чемпионату. Не зря россиянок считали лидерами и ждали этого полуфинала с Америкой. Но, как я вам уже говорил, самая важная игра - четвертьфинал. К сожалению, мы проиграли, причем проиграли по заслугам. Реализация моментов была на очень низком уровне. Надо поздравить команду Австралии, которая таким старым составом еще держится на плаву. Они заслуженно прошли в полуфинал.

Девчонки считают, что были сильнее, но им просто катастрофически не везло...

Андрей Белофастов: Если бы девчонки забивали голы, тогда ситуация была бы другая. А мы забивали мало. Это уже вопрос к игрокам. Может, команда немного волновалась, но мы же серьезно готовились. Знали, как играть против австралиек. Понимали, что они будут передавливать, что и получилось, особенно в начале встречи. Но если мы - одна из лучших команд мира - не можем по воротам попасть с двух метров, то как тогда обыгрывать команду, которая хочет попасть в полуфинал. Мы тактически разобрали соперников. Гайдуков великолепно это делает. У нас не было сомнений, как действовать. Но это надо было воспроизводить в игре. К сожалению, не удалось. Это спорт. Искать виноватых смысла нет. Как обычно: выигрывает команда, проигрывает тренерский штаб.

С учетом "бронзы" Будапешта-2017 и золотых амбиций в этом году поражение в четвертьфинале - это провал?

Андрей Белофастов: Для футболистов и восьмое место на чемпионате мира - это успех. Для нас, наверное, да - провал. Мы все время играли за медали. Разве что на чемпионате Европы были пятыми. Но у нас на счету два финала Кубка мира, "бронза" на суперфинале Мировой лиги. Так что непопадание в четверку сильнейших команд - это неудача для нас. Но еще раз повторю, что турнир очень серьезный, команды сильные. Как говорят известные тренеры футбольных команд, сегодня был не наш день.

Было много споров о правильности выбранной вами тактики. Может, стоило схитрить, проиграть Венгрии на групповом этапе, пройти стыковочные матчи, встретиться в четвертьфинале с Италией?

Андрей Белофастов: Мы не могли специально проигрывать Венгрии, хотя так мы бы обошли Америку. Посчитали, что не должны так поступать. Гайдуков принял правильное решение выходить в четвертьфинал, обыгрывать Австралию, бороться с США... Скорее всего, девчонки психологически перегорели. Увы, но все по-прежнему упирается в настрой игрока.