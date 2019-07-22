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22.07.2019 08:50
Рубрика: Спорт

Российский призер Олимпиады женился на венгерской фигуристке

Текст: Максим Домчев

Российский фигурист Михаил Коляда женился на Дарье Беклемищевой, которая в парном катании выступает за Венгрию.

Фото: РИА Новости.
Михаил Коляда: Нам нужно поднимать уровень мужского катания

Об этом Беклемищева сообщила на своей страничке в Instagram. 24-летний Коляда - серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях, призер чемпионатов мира и Европы. Долгое время россиянин скрывал имя своей возлюбленной.

Дарье 22 года. С 2016-го она выступает за Венгрию в парном катании. Ее партнер - Марк Мадьяр. Пока серьезных успехов на крупных турнирах спортсменка не добивалась. Любопытно, что ранее Беклемищева и Коляда занимались в одной группе у тренера Валентины Чеботаревой, сообщает РИА Новости.

Спорт Фигурное катание
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