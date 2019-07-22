Российский призер Олимпиады женился на венгерской фигуристке

Российский фигурист Михаил Коляда женился на Дарье Беклемищевой, которая в парном катании выступает за Венгрию.

Об этом Беклемищева сообщила на своей страничке в Instagram. 24-летний Коляда - серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях, призер чемпионатов мира и Европы. Долгое время россиянин скрывал имя своей возлюбленной.

Дарье 22 года. С 2016-го она выступает за Венгрию в парном катании. Ее партнер - Марк Мадьяр. Пока серьезных успехов на крупных турнирах спортсменка не добивалась. Любопытно, что ранее Беклемищева и Коляда занимались в одной группе у тренера Валентины Чеботаревой, сообщает РИА Новости.