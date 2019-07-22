Росстат пересчитал работников с миллионными зарплатами

Росстат подсчитал: более миллиона рублей в месяц зарабатывают 11 287 граждан. Самые высокие зарплаты - в культуре, спорте и нефтянке.

Средняя зарплата 10 процентов самых высокооплачиваемых работников - 157,2 тысячи рублей, что в 13 раз превышает зарплату 10 процентов самых низкооплачиваемых (около 12 тысяч рублей). Данные эти охватывают не всех официально трудоустроенных работников, которых более 70 миллионов. Росстат в этом году проводил выборочное исследование чуть более 27 млн человек, которые работают более чем на 100 тысячах крупных и средних предприятиях.

Да, разница между миллионом и 12 тысячами - огромная, но за последние 14 лет разрыв между доходами 10 процентов самых богатых и самых бедных сократился вдвое, это огромный прогресс, подчеркивает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Важно, что он сокращается не за счет снижения доходов богатых, а за счет увеличения доходов бедных. "Число людей, живущих ниже прожиточного минимума, сократилось в 7 раз и составляет сейчас 3 процента от числа работающих. Конечно, и это немало, так как людей с доходами ниже прожиточного минимума не должно быть. Но уже очевидно, что мы к этому идем", - считает Журавлев.

Самый главный фактор сокращения разрыва между доходами самых бедных и самых богатых - находящаяся на исторических минимумах безработица: высокий спрос на рабочую силу толкает зарплаты вверх и касается это в первую очередь низкооплачиваемых работников, отмечает проректор по научной деятельности Государственного университета управления Ксения Екимова. Второй фактор - социальная политика государства, направленная на рост зарплат малоимущих, третий - сокращение занятых на полставки или четверть ставки за счет развития аутсорсинга.