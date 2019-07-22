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22.07.2019 15:53
Рубрика: Власть

Ростех и Минсельхоз к концу года запустят маркировку молочной продукции

Текст: Айсель Герейханова

В понедельник Владимир Путин провел рабочую встречу с главой компании "Ростех". Сергей Чемезов рассказал президенту о важности маркировки продукции, чтобы защитить людей от фальсификата и некачественных товаров.

Фото: kremlin.ru
Чемезов: Более четверти продаваемой в России питьевой воды - подделка

Он также сообщил, что к концу года "Ростех" и Минсельхоз запустят маркировку молочной продукции. "Потому что у нас сегодня продукции очень много продается непонятно какой", - пояснил Чемезов.

Глава "Ростеха" также напомнил, что с 1 июля была введена обязательная маркировка обуви, а с 1 января 2020 года уже будет обязательной маркировка всех фармацевтических изделий. Кроме того Чемезов указал на большое количество поддельной питьевой воды и также призвал начать ее маркировку.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Товары и цены Президент Компании Госкорпорации Ростех Правительство Минсельхоз
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