Ростех и Минсельхоз к концу года запустят маркировку молочной продукции

В понедельник Владимир Путин провел рабочую встречу с главой компании "Ростех". Сергей Чемезов рассказал президенту о важности маркировки продукции, чтобы защитить людей от фальсификата и некачественных товаров.

Он также сообщил, что к концу года "Ростех" и Минсельхоз запустят маркировку молочной продукции. "Потому что у нас сегодня продукции очень много продается непонятно какой", - пояснил Чемезов.

Глава "Ростеха" также напомнил, что с 1 июля была введена обязательная маркировка обуви, а с 1 января 2020 года уже будет обязательной маркировка всех фармацевтических изделий. Кроме того Чемезов указал на большое количество поддельной питьевой воды и также призвал начать ее маркировку.