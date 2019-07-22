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22.07.2019 12:51
Рубрика: В мире

С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале следующего года. Об этом заявил в эфире телеканала TGRT министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Трамп еще не решил, стоит ли вводить санкции против Турции из-за С-400

Политик также отметил, что российские С-400 являются более продвинутыми системами по сравнению с ПРО Patriot, которые США предлагали Турции вместо российских комплексов. По мнению Чавошоглу, "ЗРК С-400 являются системами, которые призваны обеспечить мир в регионе".

Кроме того, глава турецкого МИД прокомментировал решение США исключить Анкару из программы производства новейших истребителей F-35 после начала поставок С-400. Чавошоглу подчеркнул, что Турция остается членом НАТО, но при этом вправе сотрудничать с другими государствами, и третьи страны не могут этому помешать.

"Мы более 50 лет были членом НАТО, и продолжаем им оставаться. Но при этом мы никому не принадлежим. Турция открыта всему миру. Где ее интересы - туда и пойдем, и никто не может этому помешать", - отметил Чавушоглу.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Вслед за С-400 Россия может поставить Турции истребители Су-35

Если же Вашингтон применит санкции против Анкары, Турция незамедлительно даст необходимый ответ, подчеркнул политик. "Это не угроза и не шантаж, а естественная позиция в данных условиях", - заключил он.

Напомним, 17 июля Белый дом заявил о несовместимости закупок Турцией С-400 и F-35. В ответ на исключение из программы по американским самолетам, в минобороны Турции отметили, что этот шаг лишь ослабит НАТО на южном направлении. Участие Анкары в программе F-35 будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.

В мире Ближний Восток Турция
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