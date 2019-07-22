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22.07.2019 14:19
Рубрика: Власть

Сенатор предложила государству погашать ипотечные кредиты погибших военных

Текст: Галина Мисливская

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий погашение военной ипотеки за счет федерального бюджета в случае смерти или гибели военнослужащего, сообщает ТАСС.

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"Законопроектом предусматривается досрочное полное погашение задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего единым платежом за счет единовременного начисления на именной накопительный счет участника в размере его задолженности по кредиту. Выплата средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения производится в этом случае за вычетом суммы единовременного начисления", - приводит агентство слова Людмилы Боковой.

Она уточнила, что закон будет иметь обратную силу - долги спишут и тем, кто столкнулся с этой ситуацией до его принятия.

По мнению авторов, такая мера в конечном итоге снизит расходы на погашение процентов по займу, а также позволит оперативно решить вопрос обеспечения жильем членов семьи погибшего военнослужащего.

Фото: iStock
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Дело в том, что по действующему законодательству, члены семьи военнослужащего могут принять обязательства по ипотеке, а Минобороны погашает кредит.

Однако при переоформлении ипотечного требуется включение в качестве созаемщиков всех наследников имущества. "Если хотя бы один из них не изъявляет желание принять на себя кредитные обязательства, другой член семьи не может переоформить, а уполномоченный орган не может продолжить погашение кредитных обязательств. Законопроект решает данную проблему", - пояснила Людмила Бокова.

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