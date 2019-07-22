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22.07.2019 20:28
Рубрика: Спорт

Подвели фигуры

Ян Непомнящий стал вторым на супертурнире в Дортмунде
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(7917)
Накануне в немецком Дортмунде завершился традиционный шахматный супертурнир.
На супертурнире в Дортмунде Яна Непомнящего и победителя разделили всего лишь пол-очка. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС На супертурнире в Дортмунде Яна Непомнящего и победителя разделили всего лишь пол-очка. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
На супертурнире в Дортмунде Яна Непомнящего и победителя разделили всего лишь пол-очка. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В заключительном, седьмом туре российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл у Даниэля Фридмана, однако в общем зачете остался только вторым, уступив пол-очка американцу Леньеру Домингесу.

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Следом за Непомнящим финишировали такие именитые мастера, как поляк Радослав Войташек, венгр Рихард Раппорт и представитель Азербайджана Теймур Раджабов.

Стоит отметить, что в этом году Непомнящий может похвастаться победой на московском этапе Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Кроме того, Ян в составе сборной России выиграл командный чемпионат мира, а на супертурнире в Вейк-ан-Зее занял почетное третье место.

Интересно, что на втором этапе серии Гран-при ФИДЕ, который завершается в Риге, за победу вполне мог побороться еще один российский гроссмейстер - Александр Грищук. Увы, но в полуфинале он проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву. Таким образом, в решающих поединках соперником француза станет азербайджанец Шахрияр Мамедьяров.

Напомним, что по итогам четырех этапов Гран-при ФИДЕ два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет за титул с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Фото: БЕЛТА
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Тем временем президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович в Международный день шахмат отметил популярность этой игры по всему миру.

"Для нас очень важным шагом является включение шахмат в официальную программу различных континентальных игр, - цитирует Дворковича агентство ТАСС. - В этом году это будут Африканские игры в Марокко в августе. В следующем году шахматы будут официальной частью Азиатских игр.

По словам Аркадия Дворковича, Международный день шахмат - это хороший повод вспомнить о значимости самой древней интеллектуальной игры в мире, о том, что она является соединением спорта, искусства и науки.

Кроме того, согласно статистическим данным, десятки миллионов людей во всем мире играют в шахматы, а ежедневно онлайн играется порядка пяти миллионов партий.

Спорт Шахматы
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