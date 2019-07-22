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22.07.2019 17:30
Рубрика: Спорт

Система VAR будет использоваться во всех матчах РПЛ с весны

Текст: Артур Нанян
В Москве 22 июля состоялась пресс-конференция с участием главного менеджера проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате России Леонида Калошина.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Главная новость - судьи смогут воспользоваться подсказкой видеоассистентов во всех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) после зимней паузы. Сейчас же, по словам Калошина, стоит задача использования VAR хотя бы в одной встрече в отдельно взятом туре, как это было на минувших выходных в игре московского "Динамо" с казанским "Рубином", когда впервые в истории элитного дивизиона чемпионата России рефери cмог прибегнуть к помощи техники.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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"Сейчас нами ведется подготовка, чтобы начать конструировать VAR-центр. Планируем, что он заработает со следующего года, со второй части сезона. Тогда уже все матчи тура пройдут с использованием этой системы", - отметил Калошин.

В каких именно встречах РПЛ до зимней паузы будет VAR, решает Российский футбольный союз (РФС). Такие игры будут определяться во вторник - в один день с назначением судей.

"У нас есть рекомендация: для начала проводить по одной игре. Исключать того, что будет больше матчей, я не могу. Таким образом, встречу третьего тура, в которой будет VAR, мы узнаем во вторник", - сказал менеджер проекта.

Он также объяснил причину задержки процесса запуска VAR в российском футболе.

"Есть вещи, которые находятся в процессе переговоров. Они остаются изнутри. Я не хотел бы их открывать. С моей точки зрения, если опираться на опыт других стран, это правильно. Мы произвели выбор в пользу качества. Вчера не было сбоев ни в одной из областей, относящихся к проекту VAR. Далее будем набирать объем", - подытожил Калошин.

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