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22.07.2019 21:15
Рубрика: В мире

СМИ: Администрация Зеленского решила провести досрочные местные выборы

Текст: Сергей Новиков

На Украине принято решение о проведении досрочных выборов в местные органы власти. Об этом сообщает портал "Страна.ua" со ссылкой на источник в Офисе президента.

Фото: REUTERS
Партия Зеленского "Слуга народа" получает большинство мест в Верховной раде

Сообщается, что в настоящий момент идет обсуждение юридического обоснования подобного шага. Насчет даты проведения досрочных выборов источник ответил коротко: "в максимально короткие сроки".

Ранее стало известно, что мэр Днепра Борис Филатов попросил президента о назначении досрочных местных выборов. Однако, как утверждают в Офисе главы государства, к этому времени мэр уже знал о принятом решении.

"Хотел показать, что он первый инициирует процесс", - сказал источник новостного портала.

В мире экс-СССР Украина
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